Andressa Urach é novamente internada e revela qual o motivo: “Vai ficar tudo bem”

Andressa Urach usou as redes sociais do filho para falar sobre nova internação (Reprodução/Instagram)

A modelo Andressa Urach, de 35 anos, voltou a ser internada na última terça-feira (19). Ela tinha passado no último fim de semana por uma cirurgia às pressas, para retirada de um cálculo renal, mais conhecido como pedras nos rins. Agora, a loira explicou que foi diagnosticada com pielonefrite, que é a inflamação do rim causada por um tipo específico de infecção do trato urinário.

A conta oficial da ex-miss Bumbum, que estava fora do ar, voltou na madrugada desta sexta-feira (22). Mas antes disso, Andressa usou o perfil do filho, Arthur, para falar sobre a nova internação.

“Oi gente, olha eu aqui (...) Sei que vocês estavam preocupados comigo, afinal as minhas contas caíram, estão em análise, mas venho por aqui informar que está tudo bem. Eu estou internada no hospital, pois estou com pielonefrite. Tive pedra nos rins e agora pielonefrite (...) mas devo ganhar alta, no máximo, no próximo sábado (23)”, disse ela.

Apesar da internação, ela garantiu que estará em uma festa que está organizando em São Paulo, no próximo dia 26. “Vou estar perfeita, em ótimas condições. Vai ser lá no Espaço Metrópoles (...) Então passando só para dizer que vai ficar tudo bem”, ressaltou.

Em entrevista à “Quem”, Andressa deu mais detalhes sobre os motivos da nova internação: “Eu já venho tendo dor nos meus rins há bastante tempo. Alguns meses atrás, tive infecção urinária e não tratei. O resultado disso foram as dores fortes nas costas. Cheguei a ir para o hospital, mas fui liberada para ir para casa. Descobri que estava com três pedras nos rins. Tomei remédios para expelir, mas passou o tempo e as dores ficaram mais fortes e fui internada na sexta e fiz a cirurgia para a retirada da pedra. Ganhei alta e até fui para a balada. Estava tudo bem. Fiquei sentadinha e não fiz esforço”, contou.

“Mas voltei na terça porque comecei a ter muita febre e dor. Tive que voltar para o hospital para tomar antibiótico e combater essa pielonefrite. A bactéria estava resistente ao antibiótico. Agora estamos com o medicamente certo e estou bem”, garantiu ela.

Pausa nos vídeos de sexo

Por conta dos problemas de saúde, Andressa contou que teve de dar uma pausa nas gravações de vídeos de sexo para uma plataforma adulta e também com os programas na boate “Gruta Azul”, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

“O sexo tinha liberado durante o repouso [após a cirurgia], mas não consegui fazer porque tive que internar de novo. Infelizmente estou sem sexo esses dias”, lamentou ela.

Andressa Urach apareceu em festa horas após ter alta depois de retirar pedra dos rins (Reprodução/Instagram)

