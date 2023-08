Marina Ruy Barbosa fala pela 1ª vez sobre novo namorado: “tô feliz e o coração tá bem”

Marina Ruy Barbosa, de 28 anos, brilhou no lançamento da nova novela das 7, Fuzuê, que aconteceu na última terça-feira, 1 de agosto. A atriz interpretará a vilã Preciosa Montebello, seu primeiro papel que foge das “mocinhas” que interpretou nas novelas anteriores. Mas, essa não é a única novidade da atriz e empresária.

Durante a coletiva de imprensa em que estava falando sobre a personagem, os jornalistas questionaram Marina sobre o seu novo namorado, Abdul Fares, empresário de 39 anos. Apesar da atriz tentar evitar falar sobre a sua vida amorosa, ela fez uma rara declaração de como está em seu momento atual: “Vamos falar de Preciosa! Gente, o pessoal da CGcom [assessoria da Globo] vai brigar comigo. Tô bem, tô feliz e o coração tá bem”, afirmou.

Além disso, a ruiva desabafou sobre a pressão de estar sempre nos holofotes e dividindo com as pessoas sobre a sua vida pessoal, além da profissional. “Ao mesmo tempo em que já estou acostumada, porque trabalho com isso desde que tenho nove anos, cresci dessa forma e nem sei como é viver exatamente sem isso, vira um fuzuê. Vira um fuzuê também para quem está em volta, que, às vezes, nem é exatamente desse meio, dessa profissão”, declarou.

Falando das espectativas sobre a sua nova personagem, Marina disse estar animada: “Estou animada para a novela, pensando muito nisso. Vai chegando mais perto e vou ficando mais ansiosa”.

Marina interpretará sua primeira vilã em Fuzuê e voltará a contracenar com Lilia Cabral, com quem trabalhou em Império (2013) e seu parceiro romântico na novela, Felipe Simas, com quem já atuou em Totalmente Demais (2015).

