Marina Ruy Barbosa é vista com novo affair e internautas comentam seu gosto peculiar

Na noite desta quinta-feira, 20 de julho, a atriz e empresária Marina Ruy Barbosa, de 28 anos, foi flagrada por paparaziis enquanto deixava um restaurant em São Paulo ao lado de seu suposto novo namorado.

Segundo o colunista Léo Dias, se trata do empresário milionário Abdul Fares, de 39 anos. A atriz saiu ao lado do empresário do restaurante, mas atendeu seus fãs normalmente antes de entrar no carro com ele e seguir para seu destino.

De origem libanesa Abdul Fares é diretor financeiro da varejista Marabraz e também co-fundador da Blue Group Digital, uma marca que conecta fornecedores de mercadorias a vendedores. Além disso, segundo o seu perfil no LinkedIn, ele também é sócio das empresas LP Real Estate e Lojas Mappin.

Esses negócios e empresas lhe renderam uma fortuna milionária, que inclusive fizeram os internautas comentarem sobre este detalhe peculiar no gosto de Marina Ruy Barbosa.

Como pode a Marina Ruy Barbosa ter um faro tão aguçado pra se relacionar com homem milionário, não passa um meia boca no radar da diva. Ela é a nossa inspiração! pic.twitter.com/0vcwHCApLk — Matheus (@odontinho) July 21, 2023

“Eu e a Marina Ruy Barbosa não poderíamos ser amigas, pois temos o mesmo gosto pra macho (lindo e milionário) iríamos viver em pé de disputa”, “Marina Ruy Barbosa odeia pobre mais que o Partido NOVO” e “Gente, eu fico chocado com a facilidade que Marina Ruy Barbosa tem pra encontrar namorado milionário. Nunca tem um pobrinho no radar dela. Isso é um dom, né? Acho que o mais “humilde” foi o Klebber Toledo”, foram alguns dos comentários nas rede sociais.

Antes de ser vista com o empresário, surgiram boatos de que ela estava com o filho de Claudia Raia, Enzo Celulari, mas tanto ela, quanto amigos próximos negaram o affair. Sendo assim, Marina está solteira desde novembro de 2022, quando terminou com o ex-deputado federal Guilherme Mussi.

