Pai viraliza ao mostrar a reação do filho ganhando uma Barbie: ‘deixe meninos gostarem do que quiserem’

O universo Barbie não para de crescer! O filme, que foi lançado há menos de duas semanas, segue batendo recordes nas bilheterias mundiais e cada vez mais vemos pessoas adaptas a Barbiemania. E, nesta semana, um tiktoker viralizou ao filmar o momento em que deu a boneca Barbie e o boneco Ken ao seu filho.

Christian Shearhod, um professor americano que compartilha o seu dia a dia na sua conta do TikTok, viralizou no último final de semana, mostrando a reação do seu filho, Ashton, ao ganhar o presente que havia pedido.

“O que você disse que queria?”, pergunta o professor ao filho, que está sentado no banco de trás do carro. “Um Ken e uma Barbie!”, respondeu o menino de 3 anos. Então, Christian e a mãe de Ashton, Eden, levam o pequeno a uma loja de brinquedos.

O pequeno sai correndo pela loja ao lado de sua mãe, completamente empolgado, após escolher uma Barbie, um Ken e um carro da Barbie, rosa. “Eu não quero que você me faça mudar de ideia”, grita a criança enquanto corre até o caixa da loja. Mas, sem dúvidas o pai não faria isso, já que era evidente a alegria do menino.

Com uma mensagem no final, o pai do menino ainda incentiva outros pais a deixarem as crianças escolherem o que quiserem: “Deixe os meninos gostarem do que eles gostam... Caminhões, Homem-Aranha, Patrulha Canina e talvez Barbies”, finalizou o vídeo.

As reações no vídeo são diversas, muitos inclusive, emocionados, por verem a evolução da família já que não tiveram a mesma sorte quando crianças: “Dando a este garotinho o mundo que eu sonhei, pais absolutamente lindos. Obrigado!”, comentou um seguidor. “Minha mãe nunca me deixou comprar brinquedos que não fossem de meninas e isso enche meu coração de felicidade”, comentou outra seguidora.

Além disso, os pais de Ashton realmente são fãs da Barbie e chegaram a recriar duas cenas do filme em cliques vestidos como Margot Robbie e Ryan Gosling nos papéis de Barbie e Ken.

