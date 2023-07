Leia o monólogo de America Ferrera no filme ‘Barbie’ para entender por que as pessoas só falam disso

Depois de meses de espera, o filme da Barbie de Greta Gerwig finalmente chegou! Além de receber ótimas críticas e ter salas esgotadas em todo o país, o filme nos trouxe um lado emocional para muitos inesperado. Margot Robbie teve uma atuação comovente como personagem titular, mas o verdadeiro momento de destaque do filme foi o monólogo de America Ferrera sobre o que significa ser mulher.

America interpreta Gloria, funcionária da Mattel e mãe de Sasha. Embora Gloria esteja tentando consolar a Barbie de Margot Robbie depois que os Kens assumiram o controle da Barbie Land, parece que ela está falando diretamente com todas as mulheres que assistem.

O discurso foi escrito pela diretora Greta Gerwig e pelo co-roteirista Noah Baumbach, mas a cena completa aconteceu por um processo colaborativo, segundo The Cut.

O discurso apaixonado fala sobre os padrões duplos que todas as mulheres enfrentam hoje. Em uma entrevista recente à Vanity Fair, Ferrera revela que a cena do monólogo levou dois dias para ser filmada e mais de “30 a 50 execuções completas” para finalmente acertar.

“Na verdade, cada tomada era muito diferente”, explicou ela. “Havia tomadas que se inclinavam para a raiva. Houve tomadas que se inclinaram para o riso. Realmente, ao longo das filmagens, encontrou uma forma. Tratava-se apenas de permanecer presente no momento e ver realmente aonde as palavras o levariam”. E, segundo Greta, todos no set choraram ao ouvir o monólogo.

“Em última análise, tratava-se de me dar permissão para abandonar as expectativas que foram colocadas em mim”, disse America. “Eu estava tentando atender a essas expectativas e ser meu verdadeiro eu. E essas coisas estavam em desacordo, e algo tinha que acontecer”.

A Barbie não conseguiu consertar o patriarcado, mas esclareceu algumas das lutas que as mulheres enfrentam todos os dias. Gloria, interpretada por América, fala sobre a expectativa social de que as mulheres se pareçam, ajam e se comportem de uma certa maneira. Você pode ler o monólogo completo do filme abaixo:

“É literalmente impossível ser uma mulher. Você é tão linda e tão inteligente, e me mata que você não se ache boa o suficiente. Tipo, temos que sempre ser extraordinárias, mas de alguma forma estamos sempre fazendo isto errado”, inicia a personagem Gloria, se direcionando para a Barbie esteriotipada de Margot Robbie.

“Você tem que ser magra, mas não muito magra. E você nunca pode dizer que quer ser magra. Você tem que dizer que quer ser saudável, mas também tem que ser magra. Você tem que ter dinheiro, mas não pode pedir dinheiro porque isso é grosseria. Você tem que ser um chefe, mas não pode ser má. Você tem que liderar, mas não pode esmagar as ideias dos outros. Você deveria amar ser mãe, mas não fale sobre seus filhos o tempo todo. Você tem que ser uma mulher de carreira, mas também estar sempre cuidando de outras pessoas. Você tem que responder pelo mau comportamento dos homens, que é uma loucura, mas se apontar isso, é acusada de reclamar. Você deve permanecer bonita para os homens, mas não tão bonita a ponto de seduzi-los demais ou de ameaçar outras mulheres porque deveria fazer parte da irmandade.

Sempre se destaque e seja sempre grata. Mas nunca se esqueça de que o sistema é manipulado. Portanto, encontre uma maneira de reconhecer isso, mas também seja sempre grata. Você nunca deve envelhecer, nunca deve ser rude, nunca se exibir, nunca ser egoísta, nunca cair, nunca falhar, nunca mostrar medo, nunca sair da linha.

É tão difícil! É muito contraditório e ninguém te dá uma medalha ou agradece! E acontece que, de fato, você não apenas está fazendo tudo errado, mas também tudo é sua culpa.

Estou tão cansada de ver a mim mesma e a todas as outras mulheres se amarrando para que as pessoas gostem de nós. E se tudo isso também se torna uma verdade para uma boneca que representa apenas mulheres, então eu nem sei mais”.

Se você também se arrepiou com esse discurso e ainda não assistiu ao filme, saiba que o longa ainda está disponível nos cinemas agora.

