Detalhes das visitas secretas de Lewis Hamilton à Shakira são revelados; confira

Após 3 meses em que foram vistos juntos pela primeira vez, no Grande Prêmio de F1 de Miami, Shakira e Lewis Hamilton voltaram para as manchetes diante de especulações de que ambos foram vistos juntos novamente, em Ibiza, na Espanha.

Segundo o programa espanhol ‘Y ahora sonsoles’, a cantora colombiana e o piloto britânico se encontraram em uma ilha espanhola, onde Shakira havia alugado uma luxuosa vila para relaxar por alguns dias.

“Podemos confirmar que Hamilton entrou à noite, supomos, para encontrar Shakira, logicamente porque não perdeu mais nada nesta urbanização. Toda a área é composta por villas, Shakira passou sete dias nesta villa Coco Loco, espetacular, unifamiliar, enorme, com todos os serviços de luxo”, disse a comunicadora Tamara Gorro, no programa espanhol.

Yeah Shakira is on provisional pole in the Lewis Hamilton GP no doubt pic.twitter.com/GIBPXJLz81 — ahmed baokbah 🇸🇦🏎✈️ (@ahmed_baokbah) June 4, 2023

Gorro afirmou ainda que segundo uma fonte, Hamilton aparecia aonde Shakira estava hospedada após sair da balada: “Ele só saiu por dois ou três dias para comer fora e podemos confirmar por uma pessoa com quem falei que ele viu Hamilton entrar na urbanização muito luxuosa e privada aqui uma das noites. As vilas ficam no alto do montanha, não são acessíveis a qualquer um. À noite, ele saía para baladas em algumas boates muito famosas daqui e depois ia para a casa de Shakira para terminar a noite de uma maneira melhor”, acrescentou.

Além do programa espanhol, Sergio Garrido, um conhecido paparazzi espanhol falou sobre esse encontro em um programa da rede espanhola Telecinco. O paparazzi informou que a cantora e o piloto se viram pelo menos “três vezes na vila”, onde a colombiana aproveita para descansar e curtir Ibiza.

mf really got Shakira doing the Debby Ryan hair tuck?????? oh he's badddddd pic.twitter.com/23qFDjZ7lR — Lara || writing exams (@leclarity_) May 11, 2023

“Quando os trabalhadores saíram, a cantora ficou sozinha com seu acompanhante particular e recebeu a visita de Hamilton. Além disso, um dos motoristas de Hamilton o ouve regularmente falar com Shakira nas ligações”, afirmou ele.

Garrido deixou claro, no entanto, que não estava confirmando que a cantora e o piloto tiveram um caso, mas que “se viram mais de três vezes durante uma semana”.

