Emocionada, Ana Maria Braga conta como enfrentou o câncer: ‘nunca deixei de acreditar’

Reprodução Ana Maria Braga revela gravidade do tumor no pulmão que teve em 2020 (Gshow)

Na manhã desta terça-feira, 1 de agosto, Ana Maria Braga recebeu no Mais Você o médico oncologista Antonio Carlos Buzaid, um dos fundadores do Instituto Vencer o Câncer, que a ajudou a vencer o câncer com ajuda da imunoterapia.

“Não tem melhor exemplo sobre a importância da imunoterapia do que o meu próprio exemplo. Já que eu tive vários casos de câncer. Eu tive um câncer de pulmão”, iniciou Ana Maria ao apresentar o oncologista.

Reprodução O oncologista que tratou Ana Maria Braga revelou que ela tinha apenas de 10 a 20% de chances de cura (Gshow)

Ana Maria revelou que em 2020 foi diagnosticada com um câncer no pulmão com metástase e o dr. Buzaid contou aos espectadores a gravidade, mostrando algumas imagens dos exames de Ana em 2020 e na última semana. Agora, depois de tratamento com quimioterapia e imunoterapia, a rainha das manhãs está com 90% de chance de cura.

“Esse é um depoimento que eu nunca dei, mas também nunca escondi de ninguém”, disse Ana, antes de dar a palavra ao oncologista que a curou.

O Dr. Buzaid lembra que era apenas um exame de rotina, até que se depararam com o novo tumor. Ao explicar sobre a gravidade do câncer de Ana, o médico elogia a apresentadora: “Vamos falar sobre o que aconteceu em janeiro de 2020. Eu me lembro como se fosse hoje porque o chefe da radiologia me liga e disse que temos problema na tomografia. As adrenais estavam aumentadas, tinha um primário de pulmão. Metástases em ambas as glândulas adrenais, grandes até. Ficou muito preocupante. E veio a ressonância de crânio e havia também um pequeno pontinho no cérebro”, revelou.

Reprodução Comparação dos exames de Ana Maria Braga de 2020 e. agora, na última semana (Gshow)

Buzaid elogia a compostura da apresentadora: “Você é a paciente mais calma que eu conheço. A minha assistente disse uma vez para mim: ‘eu sei porque a Ana é calma, porque ela tem muita fé'”, comentou o médico.

Após 3 anos, Ana Maria Braga repetiu os mesmos exames que realizou em 2020 e recebeu a notícia de que os tumores não existem mais. “Agora, as chances de cura subiram muito. Em três anos e meio, com resposta completa, as chances já vão para 90%”, contou.

Para se despedir, Ana Maria se emociona com apelido carinhoso que deu ao oncologista: “seu nome cada vez que vem aqui se chama ‘esperança’. É isso que faz a diferença”.

Confira a repercussão da entrevista na web

Nossa, a história do câncer da ana maria braga era muito mais grave do q a gente sabia. Tava até no cérebro. E agora sumiu tudo! Que milagre #maisvoce — Grazi Castro (@Direta) August 1, 2023

Que emocionante essas revelações inéditas da Ana Maria Braga durante a entrevista com o médico que ajudou a curá-la. #MaisVocê — Diogo Lamarque (@diogolamarque) August 1, 2023

Ana Maria é uma guerreira de fé

Chorando já de manhã com esse milagre ❤️#Ana Maria Braga #MaisVocê — Camila Cássia (@kmylllahh) August 1, 2023

Leia também: