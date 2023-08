Meghan Markle se juntará para ‘revival’ de ‘Suits’? O produtor executivo da série respondeu!

Recentemente, o produtor executivo de Suits, Gene Klein (que trabalhou durante toda a 9ª temporada da série), se abriu sobre a popularidade renovada do programa (e um possível revival).

No lançamento da série nos gigantes do streaming Netflix e Peacock este ano Klein abordou o tema: “Não tenho conhecimento de nenhuma conversa séria. É apenas uma daquelas coisas em que, hoje em dia, você não ficaria surpreso se alguém ligasse para você algum dia. Mas até agora, nada que eu saiba”, disse o produtor durante uma conversa com a TVLine.

A última temporada foi ao ar em 2019, mas recentemente recebeu uma nova onda de interesse depois que ficou disponível novamente para assistir em inúmeros serviços de streaming, incluindo a Netflix. Desde que as oito primeiras temporadas de Suits chegaram à Netflix em 17 de junho, o drama jurídico tem estado constantemente nas 10 principais séries mais assistidas.

Durante a entrevista de Gene, ele confirmou que está em contato com o criador da série, o diretor Aaron Korsh, sobre o potencial para outra temporada e falou sobre como seria a adesão de certos membros do elenco.

“Como você deve se lembrar, foi uma dança complicada manter todos envolvidos, fechar todos os negócios dos atores e mantê-los envolvidos até o final da série”, refletiu o produtor executivo. “Eu ficaria surpreso se pudéssemos enfiar a agulha para uma reunião, mas também ficaria encantado se isso acontecesse porque [quando] você faz uma série por tanto tempo, todo mundo se torna bons amigos”, acrescentou. Vale lembrar que o elenco de estrelas incluía Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Sarah Rafferty, Gina Torres, Amanda Schull, Dulee Hill e Katherine Heigl.

Mas afinal, e Meghan Markle? Gene Klein também abordou o assunto em sua entrevista depois de ser questionado se era possível trazer a duquesa de Sussex de volta à série. Sua resposta? “Eu diria que isso simplesmente não é possível”.

Ou seja, é muito improvável que veremos Meghan reprisar seu papel como Rachel Zane novamente, mesmo que haja um revival de Suits.

