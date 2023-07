Príncipe William surpreende em evento no final de semana e faz piada sobre calvície

O príncipe William, de 41 anos, recentemente fez uma parceria com a Sorted Food para criar o primeiro Earthshot Burger vegano. No último domingo, 30 de julho, a Sorted Food publicou um novo episódio em seu canal do YouTube, e os fãs obcecados pela realeza tiveram a oportunidade de ver as habilidades culinárias do príncipe em ação, além das habilidades humorísticas da realeza.

O vídeo acima começa com o príncipe William entregando pessoalmente um pacote especial para a cozinha Sorted Food. Enquanto carregava caixas de papelão cheias de vegetais, ele entra na sala e diz: “Trouxe alguns pedaços de Earthshot para você”, e passa a entregar os materiais a Barry Taylor, um dos membros do Sorted Food.

Em seguida, ele fala um pouco sobre o Prêmio Earthshot, que lançou em 2020 para ajudar no combate às mudanças climáticas e arranca risadas do público ao falar sobre sua calvície. “Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Earthshot Prize, mas é uma iniciativa que comecei há cerca de dois anos, embora tenha levado cerca de quatro anos para ser feito, eu tinha até cabelo quando começou. Ele foi concebido como um prêmio ambiental para lidar com os maiores problemas ambientais do mundo”, explicou o príncipe real. “Ele está tentando ajudar a acelerar a mudança e elevar as pessoas que estão fazendo coisas incríveis”, continuou.

Depois que a equipe Sorted Food montou os hambúrgueres veganos, o príncipe William ajudou a distribuir o prato aos clientes em um food truck. “Podemos comer quatro Hambúrgueres Earthshot, por favor, chef?” O amigo do Sorter Food, Jamie Spafford, diz “certo” quando o príncipe se vira com o pedido nas mãos.

Este ano, o Prêmio Earthshot acontecerá em Cingapura em 7 de novembro de 2023. E em setembro, o Príncipe de Gales viajará para a cidade de Nova Iorque para participar do segundo Prêmio Earthshot Innovation Summit anual, também em Nova Iorque e ainda fará um discurso aos vencedores do prêmio do ano passado.

