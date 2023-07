‘Vão ter que me aguentar de novo”: Neymar confirma a presença na Copa do Mundo de 2026 Imagem: reprodução Youtube (@quepapinho)

Convocado para as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022, Neymar Jr. confirmou presença na Copa do Mundo de 2026, se for da vontade do técnico.

Durante entrevista ao canal ‘Que Papinho!’, de Casimiro Miguel, o jogador do Paris Saint-Germain, hoje com 31 anos, disse que irá se empenhar para ser convocado para o próximo mundial, que acontece de forma simultânea no Canadá, Estados Unidos e México.

O craque da seleção brasileira disse que, a princípio, não queria participar de mais uma Copa, mas depois mudou de ideia.

“No pós-Copa (de 2022), eu não queria, não, mas vocês vão ter que me aguentar de novo”, disse Neymar ao apresentador, com um sorriso no rosto.

Sobre a última Copa do Mundo, realizada em 2022 no Catar, o jogador cita as dificuldades enfrentadas na competição, como a lesão que sofreu na metade do torneio e a eliminação para a Croácia.

“Foi uma das piores semanas da minha vida. Eu, além de machucado, fiquei muito doente. [...] Foi intenso, não sabia como voltaria, mas voltei 100%, sem dor. Eu tinha medo, só não estava 100% porque estava doente. Mas o que doeu mesmo foi a derrota, mais do que o tornozelo”.

“A derrota mais dolorida na minha carreira”

Sobre a eliminação nas quartas, o atacante revelou que sentia um time cansado.

“A gente não estava pensando no próximo jogo. Não sei dizer o que passou na cabeça, estavam todos exaustos, é difícil ter o entendimento de fazer as coisas certas naquela hora. Foi um erro completo, todos falharam de alguma forma, não vou apontar o dedo para ninguém, somos um time e levamos o gol. Foi um banho de água fria, foi a derrota mais dolorida na minha carreira.

