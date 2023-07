Internado há mais de dez dias, Arlindo Cruz segue no CTI; saiba o motivo

O sambista Arlindo Cruz está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, com pneumonia. Segundo o boletim médico, publicado nesta quarta-feira (19), o artista está no local há mais de 15 dias.

“A Casa de Saúde São José informa que o paciente Arlindo Cruz foi atendido na unidade no dia 2 de julho e, desde essa data, segue internado no CTI para o tratamento de uma pneumonia. O quadro clínico atualmente é estável”, afirma o documento.

O sambista Arlindo Cruz teve um AVC (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Depois de roubar o noivo dela, Raquel provoca Ruth

Vale destacar que desde 2017, Arlindo enfrenta as sequelas desenvolvidas após ter sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral), como não conseguir andar e falar. O famoso chegou a enfrentar 17 cirurgias, de acordo com o jornal Extra.

Filho de Arlindo Cruz fala sobre a saúde do pai

Em maio de 2018, Arlindinho, filho do sambisya Arlindo Cruz, falou, pelas redes sociais, sobre o estado de saúde do seu pai, que estava internado desde março do ano anterior, após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Além da mulher, Arlindo Cruz recebeu a visita de Anitta (Reprodução/Instagram)

“Ele segue internado e dando alguns sinais de lucidez, isso nos dá força e é como uma luz no fim do túnel para toda a família, sigo lutando e fazendo tudo que me foi ensinado”, disse o cantor, em uma publicação na sua conta oficial no Instagram.

Em seu desabafo, Arlindinho ainda fez um pedido que emocionou todos os fãs: “Volta, meu ‘nego’. Volta, meu ídolo. Volta, meu pai”, escreveu o famoso, emocionado.

LEIA TAMBÉM: ‘Só besteira’: Jojo Todynho revela que gastou uma fortuna ao sair de reality show