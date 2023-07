‘Biscoito ou bolacha?’: Entenda por que Patrícia Poeta levou debate para Encontro

Bolacha ou Biscoito? Patrícia Poeta aproveitou a quinta-feira (20), que é celebrado o dia deste aperitivo, para distribuir para os convidados do Encontro e também para a plateia, que acompanhou tudo ao vivo.

Com muito humor, a gaúcha foi questionando qual era a maneira certa de falar e acabou ficando dividido. Para Claudia Ohana, que foi ao programa falar sobre sua despedida de Vai na Fé, que está na reta final, e para Tati Machado, o correto é biscoito. Mas, para Valéria Almeida e outros famosos, que estavam no sofá, o certo é bolacha.

Enquanto os convidados do Encontro não chegavam em uma decisão, Patrícia Poeta caminhava com sua cesta e lembrava que a data deve ser celebrada. Ela chegou até a brincar com a repórter que está cobrindo a Copa do Mundo de Futebol Feminino: “Gente, não sei se é bolacha ou biscoito, mas é uma delícia começar o dia desta forma, né?”, disse a famosa.

Hoje é dia do biscoito e dia do amigo #encontro — aninha (@anatxmglhs) July 20, 2023

O debate chegou até o Twitter, onde quem acompanhava o matinal da TV Globo também deixou a rixa ainda mais potente. Enquanto alguns internautas afirmavam que biscoito era o certo, outros batiam na tecla que o correto é tratar a guloseima como bolacha.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Depois de roubar o noivo dela, Raquel provoca Ruth

Porém, um fã questionou a necessidade de ainda debater qual região do Brasil dá o nome mais certeiro ao aperitivo, que é comum no café da manhã: “Em pleno 2023, ainda estamos discutindo biscoito x bolacha?”, escreveu ele no Twitter.

Patrícia Poeta distribui bolachas e biscoitos durante o Encontro (Reprodução/Globo)

O dia do biscoito no Brasil

Independente do debate, o dia do biscoito ou bolacha serve para lembrar que a venda do produto é algo muito importante para a economia. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi), o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking global da produção de biscoito, totalizando, em 2018, 1,36 milhões de toneladas do produto.

Entre os preferidos do brasileiro está o “Cream Cracker”, ou biscoito de água e sal, que lidera a lista, na frente dos diversos produtos com recheados e dos waffers. Vale destacar que no país, a produção começou durante as fases de industrialização.

2023 e ainda existe isso de biscoito x bolacha? #encontro — Paulo Sipriano (@paulosipriano) July 20, 2023

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres Apaixonadas: Fim de casamento faz personagem ser criminosa