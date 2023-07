Demissões na Rede Globo: Jornalista com mais de dez anos engrossa lista de cortados

A jornalista Lívia Torres foi dispensada pela Rede Globo nesta segunda-feira e engrossa a extensa lista de cortes que a emissora vem fazendo tanto na dramaturgia quanto nos jornalísticos da casa. A informação é do Splash, do Uol,

Lívia trabalhava na emissora há 14 anos e a notícia de sua dispensa veio horas após ela apresentar o sorteio da semifinal da Copa do Brasil.+

Livia Torres (Reprodução/TV Globo)

A jornalista começou como estagiária do G1, atuou quatro anos no Fantástico como produtora e passou depois a fazer reportagens para os jornais locais do Rio, como o RJ1, RJ2 e o Bom dia Rio.

Medalhões

Na esteira das demissões, medalhões da casa foram cortados recentemente, como Giuliana Morrone, César Galvão e Fabio Turci, profissionais que sentaram nas bancadas dos jornalísticos da TV Globo durante décadas. O repórter Régis Rosing, por exemplo, trabalhou na emissora por 33 anos.

A emissora não divulgou até agora, oficialmente, o número de profissionais que foram demitidos.

De acordo com o grupo Globo, a emissora “tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução”. Também busca por “seus resultados refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios”.

“Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento”, diz o informe.