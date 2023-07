Troca-troca de vilãs: saiba de quem era o papel que Marina Ruy Barbosa fará em nova novela

A nova novela da Globo, que será transmitida no horário das 19h a partir de agosto, nem começou e já está dando o que falar. Fuzuê, a substituta de Vai na Fé, contará com diversos nomes conhecidos, dentre eles, Marina Ruy Barbosa.

Há meses a atriz vem anunciando sobre o seu novo papel, como a vilã Preciosa Montebello, mas você sabe sabia que esse papel não era para ser dela? Segundo o site Em Off, o papel da vilã da nova novela era para ter sido para Thais Fersoza.

Segundo o portal, o autor Gustavo Reiz inclusive teria escrito a personagem pensando na própria Thais como intérprete - o autor é amigo pessoal da família Fersoza Teló.

Mariana Morais, a colunista do Em Off, publicou que fontes próximas à atriz disseram que “a esposa de Michel Teló ficou muito lisonjeada com o convite de Gustavo Reiz, mas não pôde aceitar. O motivo? Voltar a atuar nos folhetins, após quase 20 anos longe dos sets de gravações, não está mais em seus planos”.

Ainda segundo a fonte: “Ela agradeceu de coração, ficou muito feliz, lisonjeada, mas disse que o foco dela no momento não é voltar a atuar, é apresentar. Ela quer ser apresentadora, como ela é do The Voice. A Thaís agradeceu de coração e abriu mão do papel. Mas Preciosa Montebello, na cabeça do Gustavo sempre foi Thaís Fersoza”.

Sendo assim, seguiremos com a vilã ruiva das 19h. Reiz publicou nesta terça-feira, 11 de julho, em suas redes sociais, sobre a personagem de Marina, ao lado de uma foto da atriz caracterizada com a personagem. “Preciosa Montebello é uma vilã cheia de certezas. Ela sabe exatamente o que quer e não admite que pensem diferente. Tem um jeito muito peculiar de ver o mundo; acha que o universo está a serviço da sua história. Ou melhor: ela controla o universo! Afinal, ela é Preciosa, ela é poderosa, ela é perigosa! E quando alguém decide entrar no seu caminho, é garantia de Fuzuê”, legendou.

