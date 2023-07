Saiba a razão de Ana Maria Braga não aparecer no Mais Você desta quarta-feira

Quem esperava ouvir o som de Louro Mané cantando e o pensamento do dia (sempre icônico) de Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira, 12 de julho, no Mais Você, acabou se decepcionando.

Quem apresenta o matutino de hoje é a repórter Ju Massaoka, ao lado de Cauê Fabiano. Ju abriu o programa com a explicação sobre o que aconteceu: “Hoje é o dia do feed da Ana, mas a Ana não estará aqui. Ela acordou um pouquinho indisposta, com uma dor de garganta, ligou pra cá e disse para eu tocar o barco. E eu vou tocar! Mas como não sou doida, pedi ajuda do meu amigo Cauê Fabiano. Afinal, a gente é o time da Ana, certo?”.

Ana Maria acordou hoje indisposta e com dor de garganta. Então, Cauê Fabiano e Juju Massaoka estão na apresentação do "Mais Você" #MaisVocê

pic.twitter.com/l1ONORmPZU — Brenno De Moura  (@mbrenno_) July 12, 2023

Cauê ainda complementou: “Tô aqui entrando no campo, pedindo licença para entrar aqui na casa da ‘Namaria’. A gente tá sempre a postos para o que der e vier. Então estou deixando um beijo enorme para a Ana que está assistindo e daqui a pouquinho já está de volta”.