‘Nojento e asqueroso’: Casagrande compara fala de Tiago Leifert a de Eduardo Bolsonaro

Após o ex-apresentador do Globo Esporte e do BBB, Tiago Leifert, inventar durante o seu programa no YouTube ‘3 na Área’, que a torcedora do Palmeiras Gabriela Anelli - que faleceu após ser atingida por uma garrafa de vidro no pescoço - fazia parte da Mancha Verde e que estava envolvida na confusão que ocasionou sua morte, o comentarista esportivo e jornalista Walter Casagrande detonou o ex companheiro de emissora, já que a informação é falsa.

Thiago Leifert é um completo desserviço ao jornalismo. pic.twitter.com/5g2ogrMjV5 — Central Bia Haddad 🎾 (@CentralBhaddad) July 10, 2023

Casagrande chegou a comparar o ex-apresentador da Globo com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que fez uma absurda comparação entre traficantes de drogas e os professores.“Vou escrever sobre duas pessoas que se assemelham na forma de ver o mundo, a sociedade. Elas se assemelham nas ideias, nos contextos do que é violência ou não”.

Minha solidariedade aos professores atingidos pela fala absurda de Eduardo Bolsonaro, que comparou educadores a traficantes. A família da milícia, da rachadinha, da corrupção e do negacionismo sempre atacam a educação porque sabem que essa é maior força da democracia. pic.twitter.com/T7jMeVcbt9 — Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) July 10, 2023

Ainda sobre o ex-apresentador do Globo Esporte, Casagrande escreveu: “Enquanto os pais, os avós, irmão e amigos estão passando por um sofrimento enorme pela perda inesperada e violenta da garota de 23 anos, o Sr. Tiago Leifert consegue, de uma forma asquerosa, colocar a vítima como uma das responsáveis pela violência entre as torcidas palmeirenses e flamenguistas”.

Casagrande continuou: “Esse cidadão é frio e calculista, sem sentimento algum por ter a coragem de defender torcedores que matam alguém na porta ou nas dependências do estádio. Tanto faz a diferença, Tiago Leifert. Se a Gabriela estava fora ou dentro, ela continua sendo a vítima. Ela morreu devido a uma briga de torcida. Você tem a cara de pau de vir defender esses torcedores do Flamengo?”.

“Ele não tem nenhuma menção de sentimento e preocupação com os familiares da Gabriela. Nenhuma lamentação pelo ocorrido, nenhuma dor pela morte de uma jovem. Mas ele tem uma teoria própria para justificar um assassinato na porta do Allianz Parque”, escreveu ainda o comentarista esportivo.

Apesar de Leifert ter se desculpado por sua fala, Casagrande diz que isso ocorreu, só porque ele foi criticado no Twitter. E que a fala do jornalista é ainda pior do que a de Bolsonaro, devido ao conhecimento que ele tem: “Diferentemente do Eduardo Bolsonaro, o Tiago Leifert tem cultura, é super inteligente e sabe muito bem o que está falando. E isso me deixa ainda mais assustado”.

Casagrande finalizou ainda dizendo que “Para o Tiago, a vida talvez não passe de um Big Brother”.

