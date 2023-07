Virginia Fonseca leva processo por danos materiais e morais, após lucrar R$ 1 milhão com empresa; entenda

O nome de Virginia Fonseca mais uma vez está nos holofotes, mas, desta vez não por causa de alguma foto ou um novo produto, mas sim, por conta de um processo judicial.

Na manhã desta terça-feira, 11 de julho, colunista Fábia Oliveira, do veículo Metrópoles, compartilhou que a empresária foi

processada em uma “ação indenizatória por danos materiais, danos morais e perdas e danos”, por uma cliente que comprou 3 óculos da empresa MBC Comércio de Acessórios (também é ré no processo), parceira da esposa de Zé Felipe.

Segundo a colunista, que teve acesso aos autos do processo, a engenheira florestal Anny Mery Marcon Ruiz, utilizou um link compartilhado nos stories do Instagram de Virginia para adquirir os óculos de sol da marca, totalizando em R$ 120.

A jornalista do Metropoles conta que a engenheira pagou a compra com seu cartão de crédito, em três vezes, e a promessa é que os produtos seriam enviados em sete dias úteis - mas isso nunca aconteceu. “Ainda de acordo com Anny, ela sequer conseguiu uma resposta de Virginia Fonseca e da empresa MBC Comércio de Acessórios”, diz a publicação.

Como a engenheira não teve nenhum retorno da empresa e de Virginia, ela decidiu processar ambos. De acordo com Fábia Oliveira, “Anny pediu R$ 120 de danos materiais, R$ 10 mil de danos morais, além do pagamento a título de perdas e danos de 30% sobre o valor da condenação. À causa foi dado o valor de R$ 27.120″.

Apesar de não ter dado respaldo a cliente, a própria Virginia Fonseca havia comentado que a parceria com a marca de acessórios teria lhe rendido mais de R$ 1 milhão. E, ainda assim, todas as publicações da influenciadora são repletas de comentários falando sobre a sua decepção com a compra e falta de retorno.

“Comprei o óculos e ele não chegou, tem mais de dois meses e não fazem o reembolso”, “Não comprem os óculos, o meu veio com defeito e estou a dias tentando realizar a troca e nada ! Muito triste” e “Comprei no seu link , desde o dia 16 e até hj não chegou, consta embalado, mando mensagem e nada de retorno da empresa”, são alguns comentários.

