Saiba a verdadeira razão de Shakira estar em Londres; e não é por causa de Lewis Hamilton

Shakira está sempre nos holofotes e, desde que foi capturada em Londres na sexta-feira, 7 de julho, após estar na Semana de Moda de Paris, as especulações sobre seus motivos para estar lá no mesmo fim de semana em que o Grande Prêmio de Fórmula 1 foram atualizadas com sucesso. Afinal, seus fãs só querem saber se é real ou não o seu romance com o piloto Lewis Hamilton.

Mas, não foi dessa vez que o romance foi confirmado!

O verdadeiro motivo da visita de Shakira a Londres

Apesar das especulações, foi a própria cantora colombiana quem revelou o motivo de estar na capital da Inglaterra: em uma recente postagem em seu Instagram, ela revelou que está, de fato, na capital britânica gravando novas músicas.

Em uma imagem ao lado do produtor musical David Stewart, a cantora aparece em um estúdio de gravação, com uma anúncio informando que estão trabalhando no próximo lançamento musical depois de Copa Vacía: “Em Londres trabalhando com @iamdavidstewart no que será meu próximo single”.

Vale lembrar que em 2022, em entrevista à revista Elle, Shakira revelou que o seu novo álbum já estava sido produzido, mas reconheceu que está em uma fase tão criativa e produtiva que “toda vez que entro no estúdio para ajustar um verso ou mixar uma música que está quase pronta, acabo com uma nova música”. Com isso, sua tão esperada produção número 12 continua adiada e sem data de lançamento definitiva.

Desde então, a colombiana já lançou 6 músicas, incluindo Te Felicito, Monotonía, BZRP Music Sessions #53, TQG, Acróstico e, a parceria mais recente, Copa Vacía.

Não foi só pela música!

Apesar da publicação revelando o motivo de estar em Londres, para os fãs do romance ficarem felizes: sim, Shakira esteve no GP da Grã-Bretanha neste domingo ao lado de uma amiga. Além de publicar um carrossel de fotos em seu Instagram, a cantora colombiana também foi flagrada por paparazzis durante o dia.

Por aqui, seguimos aguardando atualizações sobre esse possível romance.

