Sem sutiã, Dua Lipa evoca todos os olhares em um vestido deslumbrante transparente

Basta Dua Lipa aparecer, para arrancar suspiros por onde passa. E não seria diferente na estreia mundial do filme em que levará uma música sua como trilha sonora.

No filme Barbie, da diretora Greta Gerwig, a cantora não só cantará a trilha sonora, como atuará como uma perfeita barbie sereia de cabelos azuis, como ela mesma anunciou em sua conta do Instagram. A trilha que a cantora estrelará é com sua nova música Dance The Night que já chegou em todas as plataformas digitais.

Mas, não foi sobre isso que viemos falar aqui hoje, não é mesmo? Dua Lipa chamou a atenção na noite do último domingo, 9 de julho, com um vestido metálico transparente e completamente brilhante na estreia do filme em Los Angeles

É claro que ela se inspiraria em sua personagem no filme, por isso, a intérprete da Barbie sereia subiu no tapete vermelho com um vestido transparente da Bottega Veneta que traz tudo o que um bom look Mermaidcore pede! O vestido tem um design longo confeccionado em tecido metálico em tom prateado intercalado com strass brilhantes.

Para completar, a cantora usou um salto e lingerie combinando (afinal, dá para ver tudo) e complementou com joias delicadas e o cabelo solto, como uma bela sereia.

Dua Lipa não só trouxe o mermaidcore em evidência, mais uma vez, como também provou que looks com transparênciu vieram para ficar, então é para sempre ficarmos atentas para que nossas lingeries estejam impecáveis.

Sem dúvidas, a cantora marcou a noite com este look sexy e dominante e que será lembrado por muito tempo ainda na história da moda.

O filme Barbie estreia nos cinemas em 21 de julho.

