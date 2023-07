Moda: 5 maneiras de usar vestidos com elegância no inverno se você tem 40 anos ou mais

Se você é daquelas que pensa em usar um vestido, já imediatamente mudando para o pensamento do verão, chegou a hora de mudar. Usar vestidos nos meses mais frios pode ser até mais legal e elegante do que nos meses mais quentes.

As opções são muitas: você pode usar seus vestidos com meias ou um casaco, e um par de botas sempre deixa um vestido mais legal. Para provar que você pode sim usar vestidos no frio, selecionei alguns looks que vão te mostrar.

As dicas aqui são para mulheres com 40 anos ou mais. Mas, que saber? Valem para qualquer idade. Quer estejam vestindo uma jaqueta grossa ou brincando com tops por baixo do vestido, confira ótimas ideias de looks abaixo.

5 maneiras de usar vestidos com elegância no inverno

Se você não quer usar camadas sobre o vestido, que tal por baixo do vestido? Adicione uma camisa branca por baixo do vestido em dias menos frios, ou mesmo um suéter de gola alta, para dias mais gelados e coloque um par de botas para adicionar aquele toque de inverno

Um blazer ou trench coat de couro confiável é algo que sempre será útil em seu arsenal. Jogue o seu em cima de qualquer mini nesta temporada. Se estiver um pouco frio demais, complete com um par de botas do tom do blazer.

O clima de inverno nestes dias tem sido alto e baixo, então para os dias mais quentes, você pode optar por um vestido soltinho e curto e botas over the knee.

Quanto mais suéter, melhor! Eu sei que os vestidos de suéter são simples, mas tente adicionar uma jaqueta de couro com detalhes, uma meia calça preta e complete com o sapato que preferir. Aqui, escolhemos um look com tênis para deixar o visual no estilo casual elegante.

Existe uma maneira melhor de iluminar os dias sombrios de inverno do que usar um vestido em uma cor de destaque? Complete com um tênis e ficará confortável e quentinha.

Leia também: