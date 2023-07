Essa é a rapper que diz querer ter “problemas no casamento” para cantar músicas como as de Shakira

Print: Shakira e Anuel AA - Me Gusta (Official Video) (Youtube Shakira: "Shakira, Anuel AA - Me Gusta (Official Video)")

Nos últimos meses, a carreira musical de Shakira deu um grande impulso devido aos últimos lançamentos que tornaram-se grandes sucessos em todo o mundo. A colombiana expressou muitos de seus sentimentos após a separação através da música e isso permitiu que ela se estabelecesse atualmente como uma das cantoras mais ouvidas em diferentes plataformas digitais.

Músicas como ‘Te Felicito’ com o cantor porto-riquenho Rauw Alejandro, ‘Monotonía’, com o também porto-riquenho Ozuna, ‘TQG’, na companhia de sua compatriota Karol G, ‘BZRP Music Sessions #53′ com o produtor argentino Bizarrap, e ‘Copa Vacía’ com Manuel Turizo, foram alguns dos seus grandes lançamentos em que seus fãs notaram algumas indiretas ao seu ex, Gerard Piqué.

Cardi B and Shakira at the Fendi Haute Couture show, Paris🤳 pic.twitter.com/jTaBZqcNXa — HipHopX (@HipHopNewsX) July 6, 2023

Shakira passou por circunstâncias muito difíceis após sua separação com Gerard Piqué, chegando a se mudar para Miami com seus filhos pequenos, Milan e Sasha. No entanto, a colombiana aproveitou muitos a dor para lançar músicas contando a sua história.

¿Ustedes se imaginan una colaboración entre Shakira y Cardi B? Para los libros de historia. ✍🏼 pic.twitter.com/JeuHP5j7PL — WWSHAK (@WWSHAK) July 6, 2023

A rapper Cardi B, que é reconhecida por canções como ‘I Like it’, ‘Wap’, ‘up’, ‘Please me’ e ‘Money’, expressou sua admiração pela cantora colombiana depois de se encontrarem no desfile da Fendi Haute Couture em Paris, na última semana. A americana compartilhou alguns detalhes do evento com os seus seguidores do Instagram onde garantiu que queria ter problemas no seu casamento para poder fazer canções como as de Shakira.

“Ela está fazendo músicas muito boas, as músicas dela me dão vontade de ter problemas no meu casamento”, brincou Cardi B, referindo-se ao fato de ter gostado muito dos lançamentos da colombiana.

Cardi B speaks about meeting Shakira in Paris 🥹 and she says how her and Shakira were giving Beautiful Liar together 😭😭😭😭 pic.twitter.com/sTM4JxOTV1 — bri 💎 (@brivirgeaux) July 6, 2023

“Quero dizer, claro, ela é uma lenda, mas é como se Shakira não fizesse música há tanto tempo. Ela vem de um divórcio e se tornou uma mulher tão forte”, continuou Cardi B, que mais tarde afirmou: “Ela é incrível e foi incrível para mim conhecê-la, simplesmente não consigo acreditar. A vida é muito louca, eu nunca teria acreditado, quando era criança, que iria conhecer a Shakira”.

