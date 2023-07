Kate Middleton prestou homenagem a ESTE membro da família real com blazer verde menta

Kate Middleton, de 41 anos, deu aos fãs obcecados pela realeza algumas das principais vibrações da princesa Diana quando chegou no segundo dia de Wimbledon em um conjunto atraente.

No início da última semana, a princesa de Gales fez uma aparição especial no prestigioso torneio de tênis, que aconteceu no All England Lawn Tennis and Croquet Club.

De acordo com Hello! Magazine, a realeza usou um blazer verde menta Balmain de aparência vintage que apresentava um design de ombro largo, decote em V e grandes botões brancos redondos. Ela também combinou o visual com uma longa saia plissada branca e completou com um conjunto de brincos.

Sem dúvidas, Kate pegou uma página do catálogo de moda de sua falecida sogra para seu recente visual de Wimbledon. Basta olhar a foto abaixo, em que a princesa Diana usava um blazer verde menta semelhante em setembro de 1990.

Na época, a amada princesa surpreendeu com um blazer menta oversized com o mesmo decote em V branco, mas esta peça apresentava botões dourados brilhantes em vez de brancos.

Esta não é a primeira vez que a princesa Catherine canaliza a princesa Diana. No mês passado, a realeza compareceu ao Garter Day usando um vestido preto e branco de bolinhas desenhado por Alessandra Rich - e a roupa instantaneamente lembrou aos admiradores reais de um visual anterior usado pela princesa Diana na década de 1980.

Em junho de 1988, Diana usou um conjunto de bolinhas semelhante enquanto participava do Royal Ascot na Inglaterra. Ela também combinou o visual com uma bolsa clutch preta e branca e um chapéu de aba combinando.

