Perdeu tudo? Ivete Sangalo mostra motorhome alugado para viajar de férias com a família Imagem: reprodução Instagram (@ivetesangalo)

Perdeu tudo? Longe disso! De férias com a família nos Estados Unidos, Ivete Sangalo, de 51 anos, mostrou aos seguidores na noite da última segunda-feira (10) o veículo que está sendo utilizado para o passeio.

Trata-se de um motorhome de luxo com diversos aparatos e que lembra até mesmo uma casa. “Vou mostrar para o Mickey que sou mais estourada que ele”, brincou a cantora com o motorista do veículo, que irá acompanhá-los na viagem.

“Família pequena vocês sabem como é, né? Dessa vez a mamãe exagerou. Olha que legal, gente... De férias, com 51 cabeças, a gente tem esse motorhome, vou mostrar por dentro para vocês saberem como é”, iniciou ela, mostrando a sala de jantar, cozinha e a suíte, que tem até uma cama de casal.

“Dá pra fazer uma festa aqui, uma sala de jantar... Gente, é muito legal, tem geladeira, microondas, televisão, máquina de lavar, banheiro, ar-condicionado, ventiladorzinho para tirar uma onda e lua de mel, janelinha”.

Veja o vídeo em que Ivete mostra o motorhome:

Ivete Sangalo exibe ‘casa móvel’ luxuosa que alugou para a família pic.twitter.com/oDeTs7Xqmp — bnewsvideos (@bnewsvideos) July 11, 2023

