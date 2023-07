Após ser demitida da Globo, Guta Stresser perde apartamento em leilão: “A abundância veio e passou que nem um sopro”

Guta Stresser, conhecida por interpretar Bebel, em ‘A Grande Família’, revelou que está passando por dificuldades financeiras após perder o contrato com a Rede Globo.

Segundo o Estadão, a atriz de 50 anos corre risco de perder o apartamento, localizado no bairro de Itanhangá, Rio de Janeiro, para uma instituição financeira.

“Compraram a minha casa no leilão. Desde que fiquei sem contrato com a Globo, não consegui mudar o meu financiamento. Estou tentando invalidar o leilão. Corro risco de sair daqui sem nada do que paguei. O banco não quer saber se tenho esclerose múltipla e se estou sem emprego”, disse Guta em entrevista ao ‘O Globo’.

Ainda segundo o jornal, outra questão que fez agravar a situação financeira de Stresser foi as tentativas de engravidar. A atriz se separou recentemente, após união de 15 anos com o músico André Paixão.

“Estou tentando (o tratamento). Mas isso seria o melhor dos mundos. Quem tem grana está bem de vida, empregado consegue. As pessoas falam em abundância. Que bom que veio para elas. Porque, para mim, a abundância veio e passou que nem um sopro. Já me vi quase na mesma merda, antes de entrar em A Grande Família. Só que eu não tinha 50 anos nem esclerose”.

Guta volta à atuação com a peça ‘Os analfabetos’, de Adriano Petermann, em Curitiba.

Ator que interpretou Beiçola, Marcos Oliveira, pede PIX para comprar comida: “Tenho fome”

Outro personagem de A Grande Família que está passando por dificuldades financeiras é Marcos Oliveira, o Beiçola.

Em seu Facebook, o ator de 67 anos escreveu: ”Tenho fome. Me ajuda. Meu PIX [...]” e deixou o número para as transferências.

Segundo o site ‘Quem’ em entrevista na tarde da última quinta-feira (6), Marcos disse que está sem dinheiro para se alimentar adequadamente.

“Estou sem dinheiro, sem trabalho. Estão me processando: o Banco BV, e o Itaú. Ajudei um amigo meu, ele não pagou, e agora estou tentando resolver. Estou sem trabalho e preciso sobreviver. Consegui uma ajuda, mas fiquei devendo cinco meses de aluguel. Preciso de R$ 4 mil para começar a pagar o que devo em 18 vezes. Ainda tenho que pagar o aluguel, que é de R$ 3 mil”, explicou o ator, que mora em Botafogo (RJ).

