Roberta Miranda de chinelo e cantoria: Encontro virou a página do cancelamento

A humorista Evelyn Castro esteve no Encontro desta terça-feira (11) e mostrou que o seu talento vai além das novelas e personagens de humor. No programa, que segue sendo apresentado por Tati Machado e Valéria Almeida, a famosa cantou e encantou.

Conhecida por personagens cômicos, como a Marraia no sitcom Tô de Graça e por entregar o elenco do canal humorístico Porta dos Fundos, desde 2016, a famosa cantou sucessos de Tina Turner e fez a web tremer.

Valéria Almeida e Tati Machado levam entretenimento ao Encontro (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Suposto flerte com atriz menor idade deixa fãs de Rafael Cardoso decepcionados

Conforme ela soltava a voz, no Twitter, quem acompanhou de casa elogiou a performance, afirmando que ela tinha um “vozeirão” e que ela pode ir longe no mundo da música: “O que a Evelyn Castro canta não está escrito”, escreveu um outro seguidor da humorista.

Roberta Miranda também faz piada no Encontro

O bom clima também continuou com Roberta Miranda, que surpreendeu Tati Machado e Valéria Almeida ao aparecer de chinelo no Encontro. Abrindo o segundo bloco do matinal da Globo, a cantora mostrou sua nova canção e ainda brincou.

Ao vivo, nos estúdios da Globo, em São Paulo, Roberta foi chamada de rainha, por Tati Machado, mas ouviu que ela ainda estava com sono e disse que estava roncando.

Roberta Miranda de chinelinho e meia às 9:30 da manhã no #encontro me representa muito — Ana Clara 😻🤯😛 (@Clarethica) July 11, 2023

A substituta de Patrícia Poeta entrou na onda e revelou que gostaria de roncar como Roberta Miranda, levando todo mundo ao delírio. Ela ainda pediu para focar no chinelo que a famosa estava usando.

No Twitter, Roberta Miranda foi chamada de linda por muitos fãs: “’A Majestade, o Sabiá', Roberta Miranda de chinelinho no Encontro é tudo pra mim!’, escreveu um anônimo. Já outro reforçou que a dupla que apresenta o matinal está com tudo: “O melhor acerto até hoje de 2023 na TV brasileira foi a dupla de apresentadoras do Encontro”.

LEIA TAMBÉM: Com Tati e Valéria, Encontro vive melhor momento e o inesperado aconteceu