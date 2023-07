Pela primeira vez, Xuxa faz revelação sobre Pelé à Luiza Brunet

A Globloplay irá lançar o “Xuxa, o documentário” na próxima quinta-feira (13), e entra as diversas revelações sobre a apresentadora, uma delas tem a ver com seus relacionamentos.

Em determinado momento da produção, ao lado de Luiza Brunet, as duas irão relembrar os momentos em que trabalharam juntas como modelo e sobre um interesse amoroso em comum.

Segundo o jornal ‘O Globo’, Xuxa contará a Brunet que Pelé se interessou primeiro pela amiga antes de namorar a apresentadora por seis anos.

Outro assunto que as amigas abordaram foi o assédio que sofriam e dos trabalhos em conjunto para campanhas de lingerie e nas diversas capas de revista.

LEIA TAMBÉM: Luxo e romance: Fãs de Lexa e MC Guimê ficam surpresos com viagem romântica

A série em formato de documentário é dirigida por Pedro Bial e contará com cinco episódios, em que será mostrado os bastidores da carreira e da vida pessoal da ‘Rainha dos Baixinhos’.

‘Bruxa’ e ‘arrogante’: Fãs de Xuxa cancelam Marlene Mattos na web; entenda

Dias antes do documentário sobre a apresentadora Xuxa Meneghel estrear no Globoplay, uma entrevista da eterna rainha dos baixinhos ganhou destaque e fez com que Marlene Mattos, sua ex-empresária, fosse parar no cancelamento virtual.

No Fantástico, deste domingo (09), a ex-contratada da TV Globo falou sobre o encontro com a ex-parceira de trabalho e trouxe à tona um dos momentos mais tensos na produção inédita, onde Marlene confronta as acusações feitas por Xuxa e diz que ela a transformou em um monstro para os fãs, durante a última década.

“Eu acertei muito mais do que errei. O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir de forma realística. Você dizer ser uma marionete na minha mão... Eu usava você para fazer outras pessoas de marionete”, disse Marlene Mattos no documentários sobre a apresentadora.

Marlene Mattos enfrenta Xuxa em documentário do Globoplay (Reprodução/Globo)

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Rodeado de polêmicas, Rafael Cardoso iria viver personagem nesta novela da Globo

⋅ Suposto flerte com atriz menor idade deixa fãs de Rafael Cardoso decepcionados

⋅ Com Tati e Valéria, Encontro vive melhor momento e o inesperado aconteceu