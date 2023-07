Após anunciar remissão do câncer, Simony passeia no parque com filho caçula

Após as boas notícias compartilhadas com seus fãs no final de semana, a cantora Simony resolveu aproveitar o dia nesta segunda-feira com seu filho caçula Anthony, de 9 anos, e levá-lo para um passeio no parque.

Além de Anthony, Simony é mãe também de Pyetra, de 16 anos, Aysha, de 20 e Ryan, de 22.

A cantora comemorou em sua última postagem o resultado do último exame oncológico que não apontou mais sinais de câncer no intestino, indicando a remissão da doença. “Hoje fiz o último exame, não tem mais nada mesmo. Deus Deus Deus gratidão”, disse a cantora.

Embora o resultado do exame tenha superado as expectativas da cantora e dos médicos, Simony disse que deve continuar fazendo o tratamento de quimioterapia, confirme o previsto, até o fim. Segundo ela, faltam apenas mais três sessões.

Veja parte do texto de Simony postado sobre a remissão da doença:

“Hoje, com o câncer em remissão, renasço com uma nova perspectiva de vida. Aprendi a valorizar cada momento, a aproveitar cada instante de forma intensa e agradecer por cada pequena vitória. Essa experiência me transformou e me tornou mais forte.

Agora, quero usar minha história para inspirar e trazer esperança a outras pessoas que também estão enfrentando o câncer. Acreditem, a cura é possível! Que minha jornada sirva como um lembrete de que somos mais fortes do que podemos imaginar e de que a fé, o amor e a determinação são poderosos aliados na superação de qualquer obstáculo.

Agradeço a Deus pela cura, pela vida e por essa segunda chance que me foi concedida. Que possamos celebrar juntos essa vitória e lembrar sempre da importância da saúde, do amor e da valorização de cada dia.

Se você está lutando contra o câncer, saiba que estou aqui para apoiar e encorajar você. Mantenha a esperança e confie em sua capacidade de superar qualquer desafio. UM DIA DE CADA VEZ EU SOU SIM UM MILAGRE. DEUS EU TE AMO. OBS. TEM UMA CICATRIZ, PORQUE ESPIRITUALMENTE DEUS ME OPEROU”