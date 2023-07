Rihanna dispensa comentários, contudo, mais uma vez ela arrancou milhares de elogios dos seus fãs ao compartilhar um novo ensaio apenas de lingerie, mostrando o barrigão.

A cantora de 35 anos anunciou sua segunda gravidez em fevereiro de 2023 durante o Super Bow, nove meses após o nascimento do primeiro filho com A$AP Rocky, em maio de 2022.

As fotos publicadas na última segunda-feira (10) nas redes sociais fazem parte de um ensaio para a grife de lingerie ‘SAVAGE X FENTY: By Rihanna’.

Segundo o site gshow, as fotos tiveram mais de um milhão de curtidas em apenas alguns minutos. Agora os cliques já contam com mais de 7,4 milhões de curtidas no Instagram e 31,9 mil comentários.

Veja as fotos a seguir:

Rihanna faz ensaio de lingerie, exibe novas fotos da barriga e internautas comentam; veja Imagem: instagram (@badgalriri)

“Não sei se iria preferir ser o pai ou a própria criança”, “Rihanna me empresta 1000 dólares?” e “Queria tá dentro dessa barriga” foram alguns dos comentários em português mais curtidos.

Nome do primeiro filho foi revelado após um ano

O primeiro filho de Bad RiRi com A$AP Rocky nasceu em 13 de maio de 2022, contudo, seu nome foi revelado após quase 12 meses.

O filho mais velho e um dos herdeiros da fortuna milionária do casal tem um nome incomum: RZA Athelston Mayers.

O primeiro nome é uma homenagem à RZA, líder do grupo de rap Wu-Tang Clan, enquanto Athelston é o segundo nome do pai do bebê, que se chama Rakim Athelaston Nakache Mayers.

