Este é o motivo que faz Antonela Avellaneda não entrar para o Onlyfans: “Não teria público”

Com 400 mil seguidores no Instagram, Antonela Avellaneda já está acostumada a ver seu público comentando suas fotos, às vezes sensuais, que compartilha nas redes.

Contudo, a ex-BBB de 40 anos, que já posou três vezes para a Playboy, se limita a isso e diz que não pretende aderir às plataformas de conteúdo adulto, como Onlyfans e Privacy.

“Sou da época da revista. A gente tinha que ser alguém especial para posar para um revista. Fiz três revistas Playboy. Também acho que já mostrei demais. Não acredito que teria público pagando por isso. A minha geração já mostrou demais e já ganhou muito dinheiro com isso. Agora temos que dar oportunidade para as pessoas mais novas. Prefiro postar as minhas fotos mais sensuais nas redes sociais”, diz.

A celebridade, que nasceu na Argentina e participou do BBB 4, explica que também pretende se dedicar mais a sua carreira de atriz e que em agosto começa seu terceiro trabalho no cinema.

“Estou direcionando a minha carreira agora mais para a atuação. Vou gravar o meu terceiro filme em agosto”, explica ela à Quem.

“Eu trabalho com o Instagram, faço muita publicidade e parceria. Tenho ainda uma produtora de TV e uma empresa na Argentina de cerâmica e mármore que não está indo muito bem por causa da crise no país. Agora também estou investindo em imóveis. Não sou milionária, mas tenho trabalho e saúde”.

