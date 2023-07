Alguém explica? Jojo Todynho fica perdida e pede ajuda aos seus seguidores

Nada de namorado ou hater, desta vez, Jojo Todynho perdeu a paciência com outro aplicativo que começa a ganhar impulso na web, a Threads, da novo aplicativo do META para concorrer com o Twitter.

Em um desabafo no Instagram, a vencedora do reality show A Fazenda 12 disse que não estava entendendo nada sobre o novo assunto e pediu para os seus seguidores usarem o direct para explicar: “Eu fui arrumar a mala, voltei e já tem um negócio de Threads, Threds…alguém me explica que que isso?”, comentou ela.

Estudante de Direito, Jojo Todynho faz descoberta sobre pensão e leva polêmica para web (Reprodução/@jojotodynho)

Em seguida, Jojo Todynho começou a criticar, mesmo com pouca informação sobre a ferramenta: “Só está dando esse negócio de Threads, Threds, Thredis. A não, mais uma coisa em inglês eu não vou aguentar não viu, pelo amor de Deus”, disparou a cantora, de 26 anos.

A publicação da cantora viralizou e muitos fãs acabaram por também criticar e mostrar que não entendem sobre o novo aplicativo do META. Um anônimo questionou como se pronuncia o nome: “Eu estou igual a Jojo tentando pronunciar o nome dessa rede social, estão dizendo que o T tem som de F, aí num sei”.

Jojo Todynho vai ao tribunal resolver polêmica criada nas redes sociais em 2019 (Reprodução/@jojotodynho)

Threads alcança mais de dez milhões de usuários

Nas primeiras horas de vida, o Threads, o rival do Twitter na META, alcançou mais de dez milhões de pessoas, entre anônimos e famosos.

Lançado dias depois do Twitter começar a perder muitos usuários devido a decisões controversas, como despedir equipes de moderação e transformar a verificação de contas num serviço pago, o Threads já conta com várias celebridades internacionais, como Jennifer Lopez, Shakira e Hugh Jackman.

Segundo Matt Navarra, consultor de redes sociais,a META tem muito para ganhar: “Penso que a chave será o fato de atrair o maior número de pessoas o mais rapidamente possível. Torná-lo tão acessível quanto possível”.

