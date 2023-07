Famosos lamentam a morte do dramaturgo Zé Celso, aos 86 anos: “O teatro chora”

Famosos lamentam a morte do dramaturgo Zé Celso Martinez, de 86 anos, mais conhecido como Zé Celso, na manhã desta quinta-feira (6). Ele estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas após ter 53% do corpo queimado durante um incêndio em seu apartamento, no Paraíso, na Zona Sul da Capital, e não resistiu.

Considerado um ícone da dramaturgia brasileira, ele fundou o Teatro Oficina, que formou grandes atores como Bete Coelho, Leona Cavalli, Esther Góes, Augusto Boal, Fernanda Montenegro, Marieta Severo, Zezé Motta, entre tantos outros.

Após a confirmação da morte, as redes sociais foram inundadas de homenagens. Entre elas, estava o ator José de Abreu, que destacou que “o teatro chora”.

Morreu Ze Celso. RIP. O teatro chora. — Jose de Abreu (@zehdeabreu) July 6, 2023

A atriz Carolina Dieckmann também fez uma publicação para homenagear Zé Celso: “Ele não sabe; não soube, mas quando eu montei o karolkê, totalmente influenciada pelo teatro-festa que eu vi em bacantes, decidi que queria uma coroa de flores, por causa da que ele usava na peça. O Zé Celso influenciava tudo, inspirava muito, sem limites, infinito”, escreveu ela.

Já a atriz Deborah Bloch escreveu: “Zé Celso, que tristeza… Que os Deuses te recebam com o melhor teatro, música e dança, como você nos recebia. RIP”.

Outros nomes como Laerte Coutinho, Sérgio Britto, Marcelo Tas, Leticia Collin, Letícia Spiller, Preta Gil, Regina Casé, Mônica Martelli, entre tantos outros famosos, também prestaram suas homenagens.

Confira algumas das postagens abaixo:

Zé Celso, querido. Que triste saber dessa morte. — Laerte Coutinho (@LaerteCoutinho1) July 6, 2023

