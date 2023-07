Na web, Tati Machado e Valéria Almeida ofuscam Patrícia Poeta: ‘Está ótimo’

Tati Machado e Valéria Almeida, que substituem Patrícia Poeta no Encontro, podem virar a nova pedra no sapato da famosa, que segue curtindo suas férias. Agradando o público nas redes sociais, a dupla consegue manter a audiência do matinal e ainda fugir do cancelamento virtual que assombrava a direção.

Nesta quinta-feira (06), o público voltou a elogiar e afirmar que a nova versão do programa estava muito melhor: “Agora sim vou voltar a assistir. Pena que o Manoel não está, mas já está bem melhor”, disse um fã da atração.

Um outro telespectador relatou ainda que o Encontro com Patrícia Poeta está bem melhor sem a apresentadora titular e que desde o início da semana tudo parece mais leve, mostrando que Tati Machado e Valéria Almeida merecem uma chance verdadeira nas manhãs da TV Globo.

Tati Machado e Valéria Almeida ganham o público do Encontro (Reprodução/Globo)

“O Encontro com essas duas moças é ótimo! Poderiam permanecer. São leves e nos faz ter vontade em assistir ao programa todo. A Patrícia tem uma vibe pesada e eu não consigo assistir por cinco minutos”, escreveu uma anônima no Twitter.

Porém, a Globo confirma que a apresentadora titular voltará de férias direto para o estúdio em São Paulo, mas que o Encontro deve passar por uma reformulação, afinal, já faz um ano que Patrícia está no comando da atração, que foi criada por Fátima Bernardes.

Algumas críticas são mantidas pelo público

Tati Machado e Valéria Almeida, que comandam o Encontro durante as férias de Patrícia Poeta, enfrentaram as primeiras críticas nesta quarta-feira (05), quando o público decidiu falar sobre as notícias do dia.

Fãs reclamam do Encontro, mas Tati Machado e Valéria Almeida seguem em alta na web (Reprodução/Globo)

Pelo Twitter, diversos fãs do programa da TV Globo afirmaram que estava parecendo o “Cidade Alerta”, da Record. Uma outra pessoa mandou um recado para o diretor da atração: “É tão pesado ficar falando sobre mortes e violência essa hora da manhã, que horror”, escreveu na rede social.

Já um terceiro destacou que mesmo com a saída momentânea de Patrícia Poeta, o Encontro segue não agradando: “Todo dia o programa começa muito para baixo, com notícias trágicas e horrorosas, por isso não sou mais um espectador assíduo. Podre esses inícios para baixo. Parece programa policial”.

