Ator que interpretou Beiçola, Marcos Oliveira, pede PIX para comprar comida: “Tenho fome”

Marcos Oliveira, interprete do eterno Beiçola, de ‘A Grande Família’, fez um apelo nas redes sociais por ajuda financeira para se alimentar.

Em seu Facebook, o ator de 67 anos escreveu: ““Tenho fome. Me ajuda. Meu PIX [...]” e deixou o número para as transferências.

Segundo o site ‘Quem’ em entrevista na tarde desta quinta-feira (6), Marcos disse que está sem dinheiro para se alimentar adequadamente.

“Estou sem dinheiro, sem trabalho. Estão me processando: o Banco BV, e o Itaú. Ajudei um amigo meu, ele não pagou, e agora estou tentando resolver. Estou sem trabalho e preciso sobreviver. Consegui uma ajuda, mas fiquei devendo cinco meses de aluguel. Preciso de R$ 4 mil para começar a pagar o que devo em 18 vezes. Ainda tenho que pagar o aluguel, que é de R$ 3 mil”, explicou o ator, que mora em Botafogo (RJ).

O último trabalho de Oliveira foi no teatro com a peça ‘Estrelas na Kitchenette’, que ficou em cartaz por um mês entre maio e junho.

“Atuei no espetáculo e depois tive propostas, mas nada fixo. As pessoas estão me ajudando com o que podem: R$ 20, R$ 50. Não tenho parentes, todos morreram. Só tenho uma sobrinha que mora em São Paulo, mas não pode me ajudar, ela também não tem condições”.

Sobre a saúde, o ator revela que sofre com alguns problemas, entre eles a diabetes. Por isso, pede ajuda para se alimentar adequadamente.

“Estou com pouca comida e, por ser diabético, preciso comer mais legumes, verduras. Não como carne vermelha, só ovo, um pedaço de frango. E ainda tenho gastos com remédios, curativos para a colostomia, fraldas geriátricas, porque fiquei com incontinência urinária.”

