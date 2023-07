‘Chore por mim’: cantor Leonardo escorrega e leva tombaço em escada após show

Mais uma vez o cantor Leonardo tomou conta das redes sociais, dessa vez menos por suas opiniões e mais pelo tombo que levou após o show em Campo Novo dos Parecis, no Mato Grosso, nesta terça-feira.

Um vídeo compartilhado nas redes mostra o momento em que o sertanejo deixa o palco e começa a descer as escadas, com todo o cuidado, segurando no corrimão. Em determinado momento, ele passa a pular vários degraus até que escorrega e desce toda a escada de uma vez.

Veja o vídeo:

🚨 Famosos:

Cantor Leonardo escorrega e cai da escada em saída de show pic.twitter.com/ZQO5uFtvr7 — Notícias paralelas (@A_MelhorNoticia) July 5, 2023

A equipe do cantor disse que ele não se machucou com o acidente e que também riu da situação. O vídeo já teve mais de 275 mil visualizações na Internet.

Nas redes, os seguidores não perdoaram o acidente:

“Caiu pq estava embriagado e foi fazer graça”, disse um seguidor. “Tava descendo de boa e resolveu fzr palhaçada, ema ema”, afirmou outra. Mas houve ainda aqueles que acharam graça da manobra de Leonardo após o tombo: “E a categoria pra levantar rapidinho e sair andando? Há que se reconhecer o profissa, também!

PARCERIA

Leonardo e a dupla Bruno e Marrone retornam em agosto a Sorocaba com a turnê do show ‘Cabaré’, iniciada em 2022 e que já rodou o Brasil.

Essa é talvez uma das turnês mais produzidas dos artistas, pois os shows contam com cenário grandioso com painéis de LED. No set list, os maiores sucessos das últimas quatro décadas dos músicos.