Com look de verão: Destino de férias de Patrícia Poeta é um mistério para os fãs?

De férias do Encontro, Patrícia Poeta não quer que as pessoas saibam qual foi o destino escolhido para aproveitar os quinze dias de descanso, afinal, nesta semana, ela postou uma foto com uma localização misteriosa.

Com roupas de verão, apresentadora do Encontro apareceu sorridente e com a seguinte legenda: “vacation mood (clima de férias, em tradução livre)”. Mas, ao colocar o destino escolhido, ela seguiu mostrando o seu inglês afiado e colocou”somewhere in the world, ou seja, em algum lugar do mundo”. Mas, segundo o Metrópoles, a famosa está em algum destino de Israel.

Mas, mesmo sem saberem ao certo onde Patrícia Poeta está, os fãs da apresentadora do Encontro comentaram sobre a publicação feita em seu perfil oficial no Instagram, chamando ela de “linda” e “maravilhosa”. Há também, quem optou em dizer que estava com saudades dela: “Volte com tudo, estamos aqui te esperando”.

Um outro conselho dado para a contratada da TV Globo foi para ela aproveitar as férias “sem moderação” para retornar ao trabalho ainda mais tranquila.

Patrícia Poeta fora das redes sociais

Logo nos primeiros dias de férias do Encontro, Patrícia Poeta aproveitou para dar uma sumidinha das redes sociais. Desde o último fim de semana, quando participou de uma festa ao lado de Ana Maria Braga, a famosa não postou nenhuma foto e nem Stories em seu perfil oficial no Instagram.

Mas, o silêncio acabou com a publicação no destino misterioso. Antes disso, o último post feito por Patrícia, no entanto, foi uma foto com um look de festa junina, ao lado da apresentadora do Mais Você, que recebeu muitas curtidas e também comentários, como o de Cátia Fonseca, que escreveu que a comandante do Encontro estava ao lado de sua “ídola”, Ana Maria.

Até o momento, Patrícia Poeta não revelou em qual destino escolheu descansar da TV. Mas, até onde se sabe, ela está fora dos estúdios da Globo em São Paulo por quinze dias, voltando ao seu programa matinal no dia 17 de julho.

