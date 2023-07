“Nunca havia me apaixonado por mulher”, diz atriz da Globo, Maeve Jinkings

Vivendo ‘duas vidas diferentes’, Maeve Jinkings, de 46 anos, interpreta Mila em ‘Os Outros’, personagem que passa por um relacionamento abusivo no casamento.

Já na vida real, a atriz vive algo completamente diferente. Ela namora a cineasta Carolina Markowicz e conversou sobre o gshow sobre sua orientação sexual.

“Sou bissexual e tinha consciência disso há muitos anos, mas nunca havia me apaixonado por uma mulher e isso é totalmente diferente. Ter uma relação muda tudo não só para mim, mas aos olhos do mundo. Não que me incomodasse com julgamentos, mas me importei em entender o que estava vivendo e em dividir isso com as pessoas que amo”, disse.

Ao contrário de muitas outras histórias, Maeve diz que, ao liberar os sentimentos, assumir publicamente o relacionamento não foi um problema.

“Eu me preocupei mais em explicar à minha família, deixá-los entender o que estava vivendo, porque foi confuso em determinado momento.”

A atriz também falou sobre a pressão da maternidade, que revelou ser alta em determinado momento.

“Quando fui chegando aos 40 anos, senti como se estivesse perto do abismo. Falei muito sobre isso na análise e resolvi não ter filho sem planejamento. Entendi que há uma ansiedade do mundo de colocar todos os desejos dentro de nós e que não tenho que viver todas as experiências humanas pessoalmente.”

Já na atuação em Os Outros, que tem o último capítulo nesta sexta-feira (7), Jinkings diz que não esperava o sucesso da personagem.

“Achava que seria um programa de prestígio pelas pessoas que estão envolvidas, pela direção da Luísa Lima, qualidade do texto do Lucas Paraizo, o tema, pelo elenco que é primoroso, mas não criei essa expectativa de boom de popularidade, que me deixa muito feliz”, finaliza.

