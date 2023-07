Essa foi a reação de Lil Nas X ao ser atingido por brinquedo sexual durante show

Lil Nas X foi atingido por um objeto atirado no palco durante apresentação em Estocolmo, Suécia, no último final de semana.

O incidente não foi grave, já que o objeto caiu aos seus pés, Contudo, o que chamou a atenção foi o que foi jogado: um brinquedo sexual em formato de vagina.

Ao perceber o que tinha acontecido, o que cantor perguntou, de forma descontraída: “Quem jogou essa bu**** no palco?” Após o ocorrido, o show continuou normalmente.

Veja o momento em que o objeto sexual é jogado no palco:

A tendência de jogar objetos no palco dos shows está indo longe demais! Atração do Lollapalooza em Estocolmo, @LilNasX foi surpreendido por um objeto "diferente" jogado por um fã. O que vocês acham? pic.twitter.com/bNHlnGsbiL — POPline 🎧 (@POPline) July 3, 2023

Bebe Rexha aparece irreconhecível após ser atingida no rosto por celular durante show

No último mês de junho Bebe Rexha foi outra artista atingida por um objeto durante uma apresentação, porém, ela não teve a mesma sorte que Nas X, já que o que a atingiu foi um celular.

No Instagram, a cantora escreveu “estou bem” e mostrou a ferida aberta após o aparelho atingir seu supercílio.

Bebe Rexha aparece irreconhecível após ser atingida no rosto por celular durante show Imagem: reprodução Instagram (@beberexha)

Imagens que circulam no Twitter mostram o momento em que aparelho é arremessado da plateia e atinge o rosto da cantora. O show acontecia em Nova York, Estados Unidos.

Ao ser atingida, Bebe se ajoelha no palco e sua equipe entra para prestar os primeiros socorros. Confira:

Bebe Rexha foi atingida por celular em show nos Estados Unidos.



pic.twitter.com/SOWrHefGpS — José Norberto Flesch (@jnflesch) June 19, 2023

A cantora também publicou em seu TikTok como ficou seu rosto após realizar o curativo. Veja:

De acordo com página ‘QG do Pop’, o responsável por arremessar o celular seria um funcionário da casa onde Bebe estava se apresentando e foi deitado às 23h do domingo.

🚨 Homem que arremessou celular na cabeça de Bebe Rexha foi preso às 23:00 de ontem.



— Ele não era um fã, era um funcionário do local onde a cantora estava se apresentando.

pic.twitter.com/PBr3LXcp0G — QG do POP (@QGdoPOP) June 19, 2023

