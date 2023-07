Essas foram as primeiras impressões do Encontro sem Patrícia Poeta; confira

As férias de Patrícia Poeta e a saída de Manoel Soares da TV Globo abriram a oportunidade para a direção mudar radicalmente a apresentação do Encontro, que continuou sendo feita em dupla, já que até o dia 17 deste mês, Tati Machado e Valéria Almeida estão no comando do matinal.

Logo de início, as jornalistas, que fazem parte do programa, estavam visivelmente nervosas, mas acabaram deixando a harmonia tomar conta nos primeiros minutos e, mesmo abrindo espaço para as notícias pesadas, acabaram sendo elogiadas.

Antes de sair de férias, Tati Machado já assumiria o local de Patrícia Poeta (Reprodução/Globo)

No Twitter, fãs do Encontro aplaudiram a decisão: “Apresentadoras estão nervosas neste primeiro Encontro sem a Patrícia Poeta, mas é evidente o talento da Valéria Almeida e Tati Machado. Elas vão melhorar durante a semana. De toda forma, sinto o programa mais leve com o carisma delas”, disse um.

Outro enalteceu Tati Machado no comando do matinal da TV Globo, a jornalista de celebridades já tinha sido confirmada como a substituta de Patrícia Poeta, durante as férias, mas ela dividiria o estúdio com Manoel Soares, que pediu demissão da Globo: “A Tati é perfeita. A leveza que ela está levando ao Encontro…está uma delícia de ver!”.

Valéria Almeida, do Bem-Estar, assume o comando do Encontro (Reprodução/Globo)

Fãs do Encontro mandam recado para Patrícia Poeta

De férias, a apresentadora titular do matinal não ficou esquecida do público. No Twitter, muitos fãs do matinal mandaram um recado para ela, que aproveitou o primeiro fim de semana longe da TV no interior de São Paulo.

Enquanto elogiavam Tati Machado e Valéria Almeida, com diversos “amei”, há quem pediu para a ex-apresentadora do É de Casa aprender: “Aprende Patrícia Poeta…tenha coleguismo na divisão do programa. Tati e Valéria estão muito simpáticas. Nota mil”, disse um telespectador.

Um outro também disse que a dupla arrasou e fez um pedido forte para a direção da Globo: “Gente, estou gostando do começo do programa. Já pode demitir a Patrícia Poeta também”.

