Socos e mentiras: Como Theo começa a destruir a vida de Sol e Ben em Vai na Fé

Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Sol (Sheron Menezzes) está animada com a gravação de um clipe, mas a felicidade pode acabar por causa de um plano cruel de Theo (Emílio Dantas), que acaba colocando a carreira da protagonista e de Ben (Samuel de Assis) em jogo.

Na cenas futuras da novela das sete, o vilão está decidido a acabar com as vantagens que os personagens principais estão levando e, neste momento, planeja criar um grande tumulto, que vai parar na mídia e pode virar o jogo para ele, que responde a algumas denúncias de abuso sexual.

Em Vai na Fé, o empresário interpretado por Emílio Dantas provoca o advogado, que está perto de sua amada e perde a cabeça, partindo para cima de Theo, que apanha feio e ganha uma vantagem para denunciar o advogado.

Vai na Fé: Depois de bater em Theo, personagem de Samuel de Assis será investigado (Reprodução/Globo)

Tudo piora quando Érika (Leticia Salles), a nova namorada do vilão da novela, consegue flagrar a agressão e filma tudo. O vídeo vai parar na mídia e Theo consegue virar a vítima da situação e o namorado de Sol acaba vendo sua carreira caminhar para momentos de dificuldade.

Como foi dito acima, no meio de toda essa confusão envolvendo Theo e Ben, Sol está no meio de uma gravação, que é interrompida com o empresário chegando de surpresa, mas é retirado pelo advogado, mas o vilão diz algo no ouvido do personagem de Samuel de Assis, que tira ele do sério.

Neste momento, Érika filma o momento do soco e ainda colhe uma entrevista de Theo, que diz que foi “covardemente agredido por um advogado desnorteado”. Na cena, ele afirma ainda que é perseguido pelo protagonista da novela da Globo: “Ele fingiu ser meu melhor amigo, e eu acreditei! Tanto que ele é padrinho do meu único filho!”, conta o vilão.

Vai na Fé: Após acidente, Lumiar cuidou de Theo (Reprodução/Globo)

Tudo fica ainda pior quando Theo diz que o advogado de Vai na Fé vive uma caçada implacável e que tentou roubar sua filha com Sol e fez acusações falsas envolvendo diversos estupros: “Eu fui inocentado, é bom que se diga”, dispara ele.

Por fim, Theo abre uma representação contra Ben na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB): “A entrevista que o Theo deu. Você não assistiu? Tem até vídeo de você agredindo ele na praça em Piedade”, revela Fabrício (Giuliano Laffayette).

