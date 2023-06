Venda de ingressos para Evanescence começaram; veja como comprar

A banda de rock ‘Evanescence,’ liderada pela vocalista Amy Lee, se apresenta no Brasil em outubro de 2023 e a venda de ingressos começou hoje (16), às 11h.

Com milhares de fãs brasileiros, os shows acontecem nos dias 19, 23, 25 e 28 de outubro em Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. A turnê sul-americana ainda passará por México e na Argentina.

De acordo com o site Eventim, a banda também vai anunciar apresentações em São Paulo.

Os ingressos para as apresentações começaram a ser vendidos hoje, às 11h. Para adquirir, é preciso acessar o site da Eventim ou ir até as bilheterias físicas. Segundo o site Exame, as compras são restritas à quatro ingressos por CPF.

LEIA TAMBÉM: Estas são as melhores músicas da história de acordo com a inteligência artificial; você concorda?

O show tem classificação de 16 anos. Adolescente e crianças poderão entrar no evento acompanhados dos pais ou responsáveis. Não é permitido a entrada de crianças menores de cinco anos.

Valores

Os valores dos ingressos vão de R$ 230 a R$1.275,00 e variam de acordo com o Estado. Confira os valores a seguir:

Curitiba

Pista Premium: R$270 (meia) | R$540 (inteira);

Pista: R$170(meia) | R$340 (inteira);

Mezanino: R$210 (meia) | R$420 (inteira);

VIP 1 – Evanescence Soundcheck Package: R$1.763,00 (meia)* | R$2.033,00 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço;

VIP 2 – Evanescence Early Entry Package: R$1.005,00 (meia)* | R$1.275,00 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

Data: 19/10/2023

Local: Live Curitiba

Endereço: Rua Itajubá, 143. CEP: 81050-040 – Novo Mundo – Curitiba.

Rio de Janeiro

Pista Premium: R$270 (meia) | R$540 (inteira);

Pista: R$170 (meia) | R$340 (inteira);

Poltrona: R$150 (meia) | R$300 (inteira;

VIP 1 – Evanescence Soundcheck Package: R$1.763 (meia)* | R$2.033 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço;

VIP 2 – Evanescence Early Entry Package: R$1.005 (meia)* | R$1.275 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

Data: 23/10/2023

Local: Qualistage

Endereço: Via Parque Shopping- Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Belo Horizonte

Pista Premium: R$270 (meia) | R$540 (inteira);

Arquibancada: R$170 (meia) | R$340 (inteira);

Camarotes: R$240 (meia) | R$480 (inteira);

Suítes: R$310 (meia) | R$620 (inteira);

VIP 1 – Evanescence Soundcheck Package: R$1.763,00 (meia)* | R$2.033,00 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

VIP 2 – Evanescence Early Entry Package: R$1.005,00 (meia)* | R$1.275,00 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

Data: 25/10/2023

Local: Arena Hall

Endereço: Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 – Savassi, Belo Horizonte.

Recife

Pista Premium: R$230 (meia) | R$460 (inteira)

Pista: R$145 (meia) | R$290 (inteira)

Camarote P1: R$370(preço único)

Camarote P2: R$370 (preço único)

Camarote P3: R$370 (preço único)

VIP 1 – Evanescence Soundcheck Package: R$1.723,00 (meia)* | R$1.953,00 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

VIP 2 – Evanescence Early Entry Package: R$965,00 (meia)* | R$1.195,00 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

Data: 28/10/2023

Local: Classic Hall

Endereço: Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N – Salgadinho, Olinda.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Excluídos: príncipe Harry e Meghan Markle não foram convidados para evento real pela 1ª vez; entenda

⋅ Clima amigável? Zezé Di Camargo reencontra Zilu Godói em aniversário do neto

⋅ Esta é a data do retorno triunfal de Preta Gil aos palcos após finalizar primeira etapa do tratamento contra câncer