A cantora Preta Gil comemorou mais uma vitória na luta contra um câncer no intestino.

Após concluir as sessões de quimio e radioterapia, a cantora foi liberada pelos médicos para voltar aos palcos, como detalhado pela Revista Marie Claire.

Ela salientou que está muito feliz de poder se apresentar com a família.

Esta é a data do retorno triunfal de Preta Gil aos palcos após finalizar primeira etapa do tratamento contra câncer

No Instagram, Preta Gil contou que participará de turnê ao lado do pai, Gilberto Gil, e divulgou as cidades onde fará shows.

“Meus amores, muito feliz com essa notícia que venho dar a vocês! Fui liberada pelos meus médicos a participar da turnê nacional #NósAGente e estarei nos shows do Rio, BH, São Paulo e Salvador com toda nossa #FamíliaGil! Vai ser emocionante, sem dúvidas!!! Aguardo vocês nos palcos, até já!”, escreveu.

No início do ano, a artista cancelou a participação no carnaval por causa do tratamento.

Como era de se esperar, a boa notícia repercutiu entre os fãs e amigos. “Que emoção, tchuca! Vai ser lindão! Te amo”, comentou uma.

Com dados da Revista Marie Claire

Veja também:

Santa Terezinha: Entenda o presente recebido por Preta Gil para fortalecer sua fé durante tratamento de câncer

Pedem que Preta Gil acenda vela na “Capela dos Aflitos”, uma das igrejas mais misteriosas de São Paulo

Revelam o que determinará a volta de Preta Gil aos palcos

Detalhes em caso do Serial Killer brasileiro exibido no Linha Direta choca a Internet e essas foram as reações

Suzane von Richthofen entrando em concurso público gera discussões nas redes sociais: “não somos Deus”