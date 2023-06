Revelam o que determinará a volta de Preta Gil aos palcos

Preta Gil quase termina mais etapa do seu tratamento em busca da cura de um câncer de intestino. Ela comemorou em seu Instagram e iniciou uma contagem regressiva para as sessões de radioterapia, celebrando junto a equipe do Hospital Sírio Libanês de São Paulo, que só faltam 4 sessões.

Reprodução (Instagram)

Pensando nisso, muitos fãs já estão animados pensando sobre a volta de Preta aos palcos e sua sobrinha, Flor Gil, que é filha de Bela Gil, deu uma pista sobre um possível retorno em uma entrevista para a Quem.

“Depende muito de como ela estiver se sentindo depois desse tratamento em São Paulo. Mas a gente espera muito que ela consiga, que ela se sinta bem para fazer um show, porque a presença dela é única. Ninguém tem o brilho que ela tem. A energia dela é maravilhosa no palco”, expressa.

Flor faz parte da terceira geração de músicos da família de Gilberto Gil, que se reúne para a turnê “Nós e a Gente”, na qual Preta também participa.

“A gente ama se juntar, principalmente na casa da minha tia, Preta. A gente vai para lá e sempre tem um violão, amigos músicos, a gente faz muito sarau, em um clima bem descontraído e gostoso. Esses encontros costumam ser inesquecíveis”, contou a sobrinha.

Em junho, a família Gil volta a fazer shows no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Flor espera que a tia também possa acompanhá-los.

Os bastidores da última turnê se tornaram uma série que estreia em 30 de junho no Prime Video Brasil. Preta postou um teaser da nova temporada de “Viajando Com Os Gil”.

