Santa Terezinha: Entenda o presente recebido por Preta Gil para fortalecer sua fé durante tratamento de câncer

Além de postar lindas fotos ao lado da família durante esse fim de semana, Preta Gil mostrou que ganhou de presente uma lembrança de Santa Terezinha em Seu Instagram.

Muito apegada a fé, a filha de Gilberto Gil luta contra um câncer de intestino e está em tratamento para ser curada.

Mas afinal, quem foi Santa Terezinha, que fortalece ainda mais a fé da cantora agora?

De acordo com o site Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, Marie Françoise Thérèse Martin, nasceu no dia 2 de janeiro de 1873 em Alençon, na França.

Ela era filha de Louis Marti e Zélia Guérin, vivendo com suas outras quatro irmãs uma infância muito feliz, repleta de alegria e carinho. No entanto, quando ela tinha quatro anos sua mãe faleceu de câncer.

A menina se aproximou muito de de Pauline, sua irmã mais velha. Anos mais tarde, quando Pauline entrou para o Carmel, Teresa desenvolveu problemas psicológicos, pois ficou muito triste.

Nessa época, ao olhar para a imagem da Imaculada Conceição de Maria, a jovem a viu sorrindo para ela e sua saúde melhorou.

“Com apenas 6 anos de idade, após a catequese para a primeira comunhão realizada por sua irmã Paulina, se encantou profundamente pela figura do menino jesus e viu esse amor crescer abundantemente em seu coração. Anos mais tarde ao falar sobre o assunto Santa Terezinha afirmava amar muito o Menino Jesus, tanto que ao responder o chamado para a vida carmelitana, recebeu com alegria o nome de Tereza do Menino Jesus”, escrevem para explicar o nome recebida.

Assim como suas irmãs, ela se tornou religiosa, mas não quis nem esperar a idade correta e aos quinze anos pediu permissão do Papa Leão XIII para entrar no Carmelo, em Lisieux, que concedeu.

Logo ela se tornou conhecida como “irmã Teresa do Menino Jesus e da Santa Face”. Ela escreveu textos, poesias e orações ao Menino Jesus., chegando a pintar também o quadro “o sonho do Menino Jesus”, que mostra a figura do Menino Jesus brincando com flores.

Santa Terezinha morreu com 24 anos de tuberculose e em seu leito de morte afirmou: “não me arrependo de haver-me entregue ao amor. Meu deus, eu te amo”, exclamou com o com o olhar fixo no crucifixo.

Em 17 de maio de 1925, Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face foi beatificada pelo Papa Pio XI e dois anos depois se tornou a “padroeira especial de todos os missionários, homens e mulheres, e das missões existentes em todo o universo.

