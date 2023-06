Estas são as melhores músicas da história de acordo com a inteligência artificial; você concorda?

Uma das ferramentas mais usadas no mundo devido à sua alta eficiência, a Inteligência Artificial é tendência em todo mundo graças às suas incríveis previsões. Neste caso, o ChatGPT recomendou as melhores músicas da história, segundo sua avaliação. Muitas dessas músicas podem surpreender devido à sua antiguidade e relevância na cultura musical na atualidade.

Esta é a lista proposta pela IA:

"Bohemian Rhapsody" - Queen

"Imagine" - John Lennon

“Like a Rolling Stones” - Bob Dylan

“Starway to Heaven” - Led Zeppelin

"Hotel California" - Eagles

“Smell Like Teen Spirits” - Nirvana

"Thriller" - Michael Jackson

“Wonderwall” - Oasis

"Billie Jean" - Michael Jackson

“Yesterday” - The Beatles

"Boogie Wonderland" - Earth, Wind & Fire

“Like a Prayer - Madonna

“Sweet Child O’Mine” - Guns N’ Roses

A Inteligência Artificial tem representado uma grande mudança em nossas vidas, seus diversos usos tornam a IA uma das ferramentas com maior projeção para o futuro. Seu impacto na sociedade moderna é tão grande que muitas empresas ao redor do mundo desenvolveram múltiplas aplicações com o objetivo de combinar o seu serviço com a IA.

Atualmente, a inteligência artificial não está regulamentada e isso tem criado um grande problema no setor musical. A última polêmica envolvendo essa tecnologia é com o artista 'Drake'. Recentemente, uma música do artista que nunca foi ouvida se tornou viral nas redes sociais.

Drake é famoso por perder apostas esportivas (Instagram: @champagnepapi)

Antes disso, muitos se perguntaram de onde ela realmente veio e perceberam que foi criada pela inteligência artificial e certamente não será a única música gerada por IA que veremos tocando nas rádios.

O Spotify teve que remover mais de 10.000 músicas de sua plataforma, todas geradas por IA. A plataforma tomou essa medida atendendo a pedidos das produtores, que não estavam satisfeitas com a reprodução e concorrência em massa geradas pela tecnologia.