Excluídos: príncipe Harry e Meghan Markle não foram convidados para evento real pela 1ª vez; entenda

O príncipe Harry e Meghan Markle não comparecerão ao evento real marcante que acontecerá neste sábado, 17 de junho.

Acontece que os Sussex não receberam convites para o primeiro desfile de aniversário do rei Charles, que marcará a primeira vez que o príncipe Harry não estará envolvido no Trooping the Colour. O motivo? Bem, de acordo com um especialista real, eles não são mais obrigados a comparecer a eventos reais porque não estão mais trabalhando na realeza.

O historiador real Gareth Russell disse à Us Weekly: “Não acho que eles precisem ser convidados. Não como uma espécie de insulto a eles, mas você sabe, é uma longa viagem para fazer da Califórnia por causa do Trooping the Colour. Acho que este é um dos eventos em que os Sussex nunca seriam convidados”.

Alguns fãs reais, no entanto, suspeitam que o casal está sendo excluído por causa do polêmico livro de memórias do príncipe Harry, que supostamente levou a alguma tensão com a família real. Uma fonte disse ao Daily Mail: “Receio que seja um reflexo do estado das relações no momento”.

Embora Meghan e Harry estejam ausentes, vários outros membros da família real devem comparecer, incluindo o irmão do príncipe Harry, o príncipe William, Kate Middleton, as crianças reais, a rainha Camilla, a princesa Anne, o príncipe Edward, a princesa Beatrice e a princesa Eugenie.

Trooping the Colour, uma tradição de 260 anos, é uma cerimônia anual que celebra o aniversário do monarca britânico. De acordo com o site oficial real, as ruas estão “cheias de multidões” e “mais de 1.400 soldados desfilando, 200 cavalos e 400 músicos se reúnem todo mês de junho em uma grande demonstração de precisão militar, equitação e fanfarra”.

Em 2022, para o último Trooping the Colour da falecida Rainha Elizabeth, o duque e a duquesa de Sussex voltaram ao Reino Unido com seus filhos para participar das festividades, embora tenham mantido um perfil relativamente discreto e não tenham se juntado à família real na varanda para o sobrevôo oficial. Em anos anteriores, antes de a dupla deixar o cargo, o casal real participou do desfile de aniversário da rainha e apareceu na varanda.

