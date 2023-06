Clima amigável? Zezé Di Camargo reencontra Zilu Godói em aniversário do neto

Zezé Di Camargo e Zilu Godói se reencontram na última quinta-feira (15), para celebrar o aniversário de nove anos do neto João Francisco, filho de Wanessa Camargo.

Os dois foram casados por 32 e terminaram de maneira conturbada em 2012, porém, o clima atualmente entre os dois parece amigável.

“A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade”, disse o apresentador Gui Artístico no Instagram que fotografou os dois conversando.

A festa, com tema de Star Wars, também contou com a presença de Graciele Lacerda, noiva de Zezé, e Dado Dolabella, atual namorado de Wanessa Camargo.

Como foi a separação de Zezé e Zilu?

Zezé Di Camargo e Zilu Godói foram casados por 32 anos, se separando em 2012 e se divorciando oficialmente em 2014.

Rapidamente, o cantor assumiu o relacionamento com Graciele Lacerda, apontada por Zilu como responsável pelo fim do casamento.

Preta Gil retorna aos palcos após em meio a tratamento contra câncer

E por falar em músico e palco, a cantora Preta Gil, que está passando por tratamento contra um câncer no intestino, revelou quando volta a se apresentar.

No Instagram, Preta contou que participará de turnê ao lado do pai, Gilberto Gil, e divulgou as cidades onde fará shows.

“Meus amores, muito feliz com essa notícia que venho dar a vocês! Fui liberada pelos meus médicos a participar da turnê nacional #NósAGente e estarei nos shows do Rio, BH, São Paulo e Salvador com toda nossa #FamíliaGil! Vai ser emocionante, sem dúvidas!!! Aguardo vocês nos palcos, até já!”, escreveu.

