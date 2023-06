Namoro gay e bebê a caminho: Yuri enfrenta os seus dilemas em Vai na Fé

Os problemas envolvendo a vida amorosa de Yuri (Jean Paulo Campos) seguem fortes em Vai na Fé e, a partir do capítulo desta sexta-feira (16), o jovem acaba colocando boa parte deles na mesa, mesmo sentido uma certa insegurança com a reação de seus pais.

Na cena, que vai ao ar na noite de hoje, o estudante de direito segue pensando em como contar aos pais que terá um filho com Guiga (Mel Maia). Porém, ele aceita levar Edileuza (Jana Guinond) e Jefferson (Ubiraci Miranda) para um jantar no apart da influenciadora digital, que acaba conquistando os dois e fazendo uma proposta chocante.

Simpática, Guiga consegue deixar Yuri constrangido ao sugerir que ele more com ela e,desta forma, cuidar do bebê seria algo tranquilo, mas o rapaz não gosta muito e fica preocupado com a reação dos pais, que aprovam quase que imediatamente.

Vai na Fé: Guiga recebe os pais de Yuri para um jantar e pede para o jovem mudar de casa (João Miguel Júnior/Globo)

Porém, Jefferson questiona como os dois sustentarão um filho, e a jovem afirma que será com o seu trabalho nas redes sociais, que está recebendo muitas propostas de publicidade envolvendo a maternidade. Mas, Yuri quebra logo o sonho dela e diz que aos pais que não namora Guiga e nem fará publicações como se eles fossem um casal, já que ele é apaixonado por outra pessoa.

Antes disso, o personagem de Jean Paulo Campos em Vai na Fé assume que não vai deixar faltar nada e cumprirá com suas responsabilidades como pai da criança.

Yuri revela aos pais que vive um relacionamento homoafetivo?

Apaixonado por Vini (Guthierry Sotero), o estudante de Direito está cada vez mais envolvido com o rapaz, que antes do jantar em família na casa de Guiga escuta atentamente os seus receios.

Na cena de Vai na Fé, os dois aparecem conversando e Yuri admite que está com medo da reação dos pais ao saberem, de uma só vez, que ele está esperando um filho e namorando um homem. Neste momento, Vini não gosta de ver a insegurança do namorado em contar para a família sobre a relação dos dois e da aproximação com Guiga, o clima entre eles fica abalado.

Vai na Fé: Vini recebe proposta para viver fora do Brasil e deixa Yuri chocado (Fábio Rocha/Globo)

O que o jovem não esperava é que Guiga fica decepcionada em saber que eles não vão morar juntos e acaba ameaçando contar toda a verdade para os pais de Yuri. Em outro momento, eles se encontram no Icaes e ela fala tudo que pensa sobre os dois.

Porém, a conversa é interrompida por Vini, que chega empolgado dando a notícia de que foi chamado para uma vaga de estágio no exterior e Guiga já pensa que o caminho está livre para ela viver sua vida com Yuri. Já o estudante de Direito não consegue esconder a decepção com a viagem do namorado.

