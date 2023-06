Gilberto Gil revela que já se relacionou com outros homens: “a sexualidade era mais vibrante em mim” Imagem: reprodução Instagram (@gilbertogil)

Durante entrevista para a revista Veja, Gilberto Gil deu mais detalhes sobre a sua vida amorosa no passado, revelando que já se relacionou com homens.

“Não afeta meu modo de ver o assunto na minha vida. Essas questões de amor, amizade, respeito foram possíveis em momentos em que a sexualidade era uma coisa mais vibrante em mim”, explicou.

O cantor, que irá completar 81 anos neste mês, também disse que, mesmo que já tenha se relacionado com homens, se sente mais atraído pelas mulheres.

“Atraído como tenho sido pelas mulheres, nunca. Nunca tive tesão num homem, como se diz. No entanto, por razões de delicadeza natural, educação, finura do trato, já tive proximidade com a sexualidade de outro, de outros.”

Gil também relembrou o fato de sua amizade com Caetano Veloso gerar especulações sobre o relacionamento entre os dois, mas disse que isso nunca o incomodou.

“Encarava essas especulações como consequência da nossa proximidade, dos nossos gostos e do encantamento mútuo. Talvez isso pudesse provocar fantasias a respeito do que seriam possíveis “desembocares” de sexualidade entre nós, o que sempre tratamos com naturalidade.”

Gilberto Gil é pai de Bela Gil, que recentemente terminou um relacionamento não monogamia de mais de 20 anos.

Questionado se teria um relacionamento aberto, o cantor, que está ao lado de Flora Gil há mais de 40 anos, disse que não.

“Flora e eu somos abertos ao mundo, mas nunca especulamos nada na direção do sexo livre. Nosso convívio tem uma enorme benignidade. Há uma delicadeza no trato e, para todo mal que surge, a Flora é o é o próprio remédio”.

