Ana Maria Braga chora ao receber antigo repórter e dá um beijo na boca dele, emocionada

Ana Maria Braga recebeu na manhã desta sexta-feira, 02 de junho, o ex-repórter do Mais Você, Felipe Suhre, que trabalhou por 9 anos no programa matinal. Assim que ela viu o repórter e escritor, ela logo se emocionou e começou a chorar. “Não posso borrar a maquiagem”, brincou a apresentadora.

"Estudos comprovam que um pão francês tem mais miolo que muita gente!" 🤣🤣 #MaisVocê #PensamentoDoDia pic.twitter.com/9F07OHEQno — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 2, 2023

Para anunciar Felipe, Ana descreveu o amigo: “É alguém muito especial. Ele já fez parte da minha equipe, mas abriu as asas e se lançou em uma nova carreira, e eu tenho o maior orgulho e alegria em recebê-lo aqui hoje”, disse Ana, já com a voz estremecida.

E, ao recebê-lo, com os olhos marejados, deu um selinho no ex-repórter do Mais Você. Foi quando Suhre, contou que já havia sonhado com o reencontro: “Sonhei com esse dia, sabia? Visualizei essa cena, aqui, tantas vezes. No mínimo, umas vinte vezes eu já chorei pensando nesse momento aqui. É algo muito forte estar aqui”, falou, emocionado.

Po o Felipe Suhre e a Nadia Bochi fazem muita falta pro #MaisVoce



Por favor produção, tragam eles de volta!!!

Devolvam a beleza/alegria/talento/emoção das nossas manhãs. — Velhopaull 🐋 (@velhopaull) June 2, 2023

Ao participar de algumas novas reportagens, o jornalista se emocionou em diversos momentos no matinal de hoje e os espectadores começaram a reagir a falta que ele faz no programa, pelas redes sociais. “Para mim Felipe e Nádia faz uma falta enorme no jornalismo do Mais Você; os dois eram entregues, amo as reportagens dos dois”, comentou uma internauta.

As reportagens do Felipe Suhre eram maravilhosas. Eu amo que acompanhei todas as fases do #MaisVoce. Melhor programa da rede aberta ❤️ — Fito Morais 📼 (@adolfo_moraiss) June 2, 2023

Felipe, que já atendeu pessoas de 25 países como mentor de comunicação, após deixar o Mais Você, contou quando decidiu sair do programa: “Minha alma estava triste, senti que eu precisava de algo mais”.

Ana Maria seguiu emocionada durante todo o programa e, além de ter agradecido a presença do amigo, apresentou o seu mais novo livro chamado ‘Verdade, um lugar para todos’, onde Felipe “compartilha as descobertas e os desafios de quem escolheu viver sua verdade”.

