Brasileiro na monarquia: saiba quem é o milionário e affair da futura rainha da Espanha

Reprodução Gabriel se formou com a princesa Leonor no país de Gales (Instagram)

Será que teremos um brasileiro na realeza? É o que indica a imprensa alemã, que apontou um brasileiro de 18 anos chamado Gabriel como namorado de Leonor de Bourbon, princesa das Astúrias, de 17 anos.

Após se formarem no colégio do País de Gales, UWC Atlantic College of Wales, no último dia 20 de maio - ocasião que contou com a presença do rei Felipe e da rainha Letizia -, Gabriel foi mencionado como um “amigo especial” da princesa Leonor, inclusive apontado como seu “primeiro grande amor”, pela revista alemã Bunte.

Quem é Gabriel, o affair da futura rainha da Espanha?

Gabriel nasceu em São Paulo, mas foi cresceu ao lado de seus pais, também brasileiros, em Nova Iorque. Muito bem posicionada financeiramente, sua mãe seria uma publicitária de sucesso, enquanto seu pai trabalharia no setor financeiro internacional, mais especificamente como banqueiro de investimentos do Deutsche Bank.

A família viveria em um elegante quarteirão perto de Wall Street e Gabriel teria estudado - antes de sua passagem pelo País de Gales e conhecido a princesa das Astúrias - em um prestigiado centro privado no Brooklyn, onde teria convivido com os filhos de celebridades.

Gabriel nasceu em 2005 e, além de falar inglês, português e um pouco de alemão perfeitamente, é atleta (joga futebol e lacrosse) e é apaixonado por arte e tem dois irmãos mais novos.

Neste momento, são apenas especulações sobre o possível relacionamento e tanto a realeza, quanto o brasileiro estão sendo discretos sobre o assunto. Porém, se for verdade o que o jornal alemão Bunte publicou, a princesa estaria vivendo seu primeiro grande amor.

